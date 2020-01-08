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  4. TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

TOGG Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

TOGG Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz...

Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada."


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Anahtar Kelimeler:
TOGG Türkiye yerli otomobil

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