TOGG ile ilgili yeni ayrıntılar! Sürücüsünü yönlendirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Otomobil Fabrikasını ziyaret ederek, inşaat çalışmaları hakkında şirket yetkililerinden bilgiler aldı. Varank'a Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

1 milyon 200 bin metrekarelik alanda devam eden fabrika inşaat alanında Varank ve beraberindeki heyeti, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Ticaret Borsası Başkanı Özden Beki ile Türkiye'nin otomobili girişim grubu TOGG'un yetkililer ile Aydınlar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Aydın ve firma çalışanları karşıladı.Bakan Varank ve beraberindekiler fabrika inşaatında yaptıkları incelemelerin ardından fabrika alanından ayrıldı.

Şu ana kadar alt yapı çalışmalarında 550 bin metrekarelik alanda kazı, 225 bin metrekarelik alanda dolgu çalışmasının yapıldığı şantiye sahasında 30 bin 900 adet zemin güçlendirme kolonu monte edildi. Boya, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Ocak ayında 220 işçinin istihdam edildiği toplamda ise bin 500 işçinin istihdam edileceği üst yapı çalışmaları içinde fabrika sahasında bin 500 kişilik 9 adet yatakhane ile 350 kişilik yemekhane hazırlandı.