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Toyota'dan Lyft adımı: 550 milyon dolara satın alıyor!

27.04.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon Toyota Motor Corp , ABD'li araç çağırma şirketi Lyft Inc'in seviye 5 otonom otomobil birimini 550 milyon dolar karşılığında satın alacağını açıkladı.

Toyota'dan Lyft adımı: 550 milyon dolara satın alıyor!

Japon Toyota Motor Corp , ABD'li araç çağırma şirketi Lyft Inc'in seviye 5 otonom otomobil birimini 550 milyon dolar karşılığında satın alacağını açıkladı.

Yeni oluşturduğu Woven Planet birimi ile otonom otomobil alanındaki hedeflerini destekleyen bu anlaşma Toyota'nın 300'den fazla çalışanı olan Lyft'in tam otonom teknolojisine erişimini sağlayacak.

Anlaşmaya göre Lyft, 200 milyon doları peşin olarak alacak ve geri kalan 350 milyon dolar 5 yıl içinde ödenecek.

Satış anlaşmasının 2021'in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Toyota Japonya
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