Toyota orta vadede Avrupa’da rakipsiz görünüyor!

2015 yılında Nissan’a Avrupa’daki liderliğini kaptıran Toyota kısa sürede geri döndü ve bir daha Nissan’ı zirveye yaklaştırmadı. Bu yıl ise Avrupa’daki türlü zorluklara rağmen Avrupa’nın 1 numaralı Asya markası olmayı başardı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ‘nin (ACEA) Eylül ayı verilerini açıklamasıyla netleşen yılın ilk dokuz ayına ait satış rakamları Toyota’yı açık ara Avrupa’nın en çok satan Asya markası yaptı. Yılın ilk dokuz ayında Avrupa’da 560.000’i aşkın araç satan Japon otomotiv devi en yakın iki rakibini açık ara geride bıraktı. Sırasıyla 425 bin ve 411 binlik satış rakamlarına ulaşan Hyundai ve Nissan Avrupa satışlarında ancak 2. ve 3. sıraya yerleşebildi.
Dünyadaki çeşitli otomotiv pazarları için güncel verilerin ve tutarlı analizlerin yer aldığı raporlar yayınlayan LMC Automotive‘e göre Avrupa’da 2018 yılını 740.000 aracın üzerinde kapatacak olan Japon otomotiv devi uzun bir süre Avrupa’nın lideri kalacak gibi görünüyor. LMC Automotive analistlerinden David Oakley de yayınlanan satış raporu sonrası yaptığı değerlendirmede yılın son çeyreğinde sıralamada büyük değişiklikler öngörmediğini ve Toyota’nın çok büyük olasılıkla Avrupa’da lider kalacağını söyledi.
Yıl boyunca Avrupa’da dizellere olan talebin hızla düşmesi Toyota’nın hibrid modelleri için bir fırsat oldu. Avrupa’daki kullanıcılar son bir yılda pazarda dizellerin ortaya çıkardığı boşlukta benzinli modellere geri dönmek yerine daha çevreci eve ekonomik olan hibrid araçlara yönelmeyi tercih etti. Halihazırda Auris, Prius, C-HR ve RAV4 gibi hacimli modellerinde bulunduğu geniş bir hibrid araç yelpazesine sahip olan Toyota ise durumu kısa sürede lehine çevirmeyi başardı. Japon otomotiv devinin mevcut Avrupa satışlarının % 46’sını melez modellerin oluşturduğu biliniyor. Bu da Avrupa’da satılan her iki Toyoto’dan birinin hibrid olduğu anlamına geliyor.
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