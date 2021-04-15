Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, İŞKUR ile 2 bin 500 geçici istihdam sağlayacak

Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden biri olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yıl sonuna kadar 2 bin 500 sözleşmeli çalışan alarak başarılı olan üretimini, ihracatını ve yüksek kalite düzeyini artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

ALIMLAR İŞKUR ARACILIĞI İLE OLACAK

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye açıklamasına göre, İŞKUR’un Mesleki Eğitim Projesi (MEGİP) desteğiyle işe alınacak kişiler için Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın da katılımıyla proje paydaşları olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk, Sakarya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya arasında imza töreni düzenlendi.

Normalleşme süreci ile sözleşmeli çalışan alımlarına hız verecek olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 1.000 kişinin işe başlatılmasını planlıyor. İlerleyen aylarda ise her ay 200 civarı çalışanın yeni istihdamı sağlanacak.

MEGİP kapsamında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de işe alınacaklar için, 3 hafta süreli oryantasyon ve mesleki eğitim sonrası kursiyerlere 6 ay süreli sözleşmeli çalışan olma imkanı sağlanacak. Ayrıca bu alımların bir kısmı 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde firmada kadrolu çalışan olma imkanına da sahip olabilecekler.