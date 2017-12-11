Trafik sigortasına yüzde 5+5 zam yapılacak

11 Aralık 2017 10:23
Trafik sigortasına yüzde 5+5 zam yapılacak

Döviz kurundaki artış nedeniyle yedek parça fiyatlarının yükselmesi ve dolu felaketinde sigortacıların cebinden çıkan maliyetler trafik sigortasında bir düzenleme yapma gereksimi doğurdu.

Döviz kurundaki artış nedeniyle yedek parça fiyatlarının yükselmesi ve dolu felaketinde sigortacıların cebinden çıkan maliyetler trafik sigortasında bir düzenleme yapma gereksimi doğurdu.


2015’te artan trafik sigortası fiyatlarına nisan ayında tavan getirilmiş ve maksimum fiyat 7’nci basamakta yani 4 yıl üst üste kaza yapmayan sürücülerde İstanbul’da 470 ve Türkiye genelinde ise 444 lira olmuştu. Aynı zamanda sigorta şirketlerini enflasyona karşı korumak için bu tutarları önce ayda yüzde 1, eylül ayından sonra ise yüzde 1.5 artırma kararı alınmıştı. Böylece ortalama tavan fiyat nisandan yıl sonuna kadar yüzde 10 civarı arttı. Yani iyi sürücüler için İstanbul’da 44.4 Türkiye genelinde ise 47 lira artarak sırasıyla 488 ve 517 lira oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre ortalama trafik sigortası fiyatları ise şu anda 550 lira düzeyinde bulunuyor.

Ancak trafik sigortasının ana maliyet kalemi olan yedek parça fiyatlarının döviz kurundaki artış nedeniyle önemli oranda yükselmesi, İstanbul’daki dolu ve sel felaketinde sigortacıların cebinden çıkan 520 milyon lira ve diğer maliyetlerdeki artış bu alanda bir düzeltme yapma gereksinimi doğurdu. Edinilen bilgilere göre bu nedenle tavan fiyatlar yeni yılda yüzde 5 artırılacak. Böylece ortalama fiyat 27.5 lira artarak 577 liraya ulaşacak. İstanbul’daki iyi sürücünün ödeyeceği prim tavanı 25.8 lira yükselerek 543 liraya Türkiye genelinde 7’nci basamakta bulunan iyi sürücülerin ödeyeceği trafik sigortası parası da 24.4 lira artarak 513 TL’ye çıkacak. Trafik sigortasının yılın ikinci yarısında da yüzde 5 artırılmasının düşünüldüğü öğrenildi.
 

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Okuyucu Yorumları17 yorum
  • 35 Oy
    DOLU VE SEL HASARINI TRAFİK SİGORTASI ÖDÜYOR MU???
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  • 9 Oy
    @melihcigri Bahane arıyo haraççılar..
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  • 4 Oy
    @melihcigri ödüyor tabi hele bi de ödemesin tüketici hakları açıklamıştı ödemedi mi mahkemeye yolu açıktır diye ödemek zorunda olduğunu
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  • 22 Oy
    niyeyse hep vatandaşa giriyor. dolu yağar vatandaşa girer, yağmur yağar domates pahalanır vatandaşa girer, petrol fiyatları artar vatandaşa girer azalır yine vatandaşa girer. ömrü boyunca geçmeyeceği körünün garanti parası vatandaşa girer. birileri elektrik çalar onların hırsızlığı yine dürüst vatandaşa girer. zarrab milyonlarca dolar rüşvet verir onu ödemek yine dürüst vatandaşa girer. siyasiler fetö ye peşkeş çeker pkk ile çözüme girer ama onlar çocuklarını bedelli yaptırır olan gariban vatandaşa olur. sağolsun akape hiç boş bırakmadı. geldiler bir geçirdiler daha da çıkarmadılar.
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  • 16 Oy
    Saçmalık bu!Benima racım dolu hasarı olmadı,sel hasarı olmadı,hattaki hiç bir kazaya da karışmadı!Ozaman benim de geçen sene ödediğim sigorta parasını neden iade etmiyorlar?Ben sigortadan faydalanmadım!Olay şumu yani benim paramla hasar gören araçalarımı yaptırıyor sigorta şirketleri?paramızın iadesini istiyoruz çünki sigorta şirketi bana bir sene boyunca hiç bir hizmet vermedi!
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  • 16 Oy
    Emekli maaşına zam yapmaya gelince 3,5 mu 4 mü yapsak, banka ve sigortacı kazancına gelince 5+5. Siz halkın arkasında mısınız,bankaların,sigortacıların,tefecilerin arkasında mı?
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  • 15 Oy
    biz sigortayı döviz olarak ödemiyoruzki. neden dövize endeksliyorsunuz.işin kolaynı bulmuşsunuz. normal zam yapsanız ya. herşeyde dözviz diyorsunuz. bu bedel devlet ksasına giiriyor dövizle ne ilgisi var
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  • 15 Oy
    Yahu arkadaş biz DEVLET olarak bu soygunculara müdahale edemıyoruz başınızın çaresine bakın deyin bilelim yeter artık araç ihtiyaçtır LÜKS degegildır
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  • 14 Oy
    Artan döviz kurlarından dolayı halkın cebinden çıkanları azaltmak için bir de indirime gitseler.
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  • 12 Oy
    Şu trafık sigortasını zorunlu olmaktan çıkarsınlar bakalım para göz sigorta şirketleri ne yapacaklar ve araç kullanan insanlarda kaza maliyetleri ceplerinden çıkacağından bu kadar şuursuz araç kullanabılecekler mi
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  • 10 Oy
    dolu sel hepsi bahane vur abalının sırtına demekten başka bir şey değil bu zamlar,itiraz etmeyincede habire yükseltiyorlar bu gidişle 1000 tl.olur,1978 yılından beri her yıl yaptırıyorum şimdiye kadar çok şükür hiçbir kazam olmamasına rağmen habire zam üstüne zamlı ödüyorum benim burda suçum ne
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  • 10 Oy
    AHAAA SOYGUN GELİYOOOOOO !
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  • 9 Oy
    Bunlar hep zararlarını gösterip zam yapıyorlar karları olunca indirim yapacaklarmı acaba geç bu ayakları hepsi aynı tasa pisliyor.
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  • 8 Oy
    allah gözünüzü doyursun hükümet muhalefet kavga edeceğine bunlarla ilgilensin
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  • 5 Oy
    ayrıca dört yıl üst üste diyor ben aracı alalı 2 yıl oldu ve ben neden faydalanamıyorum madem kazasızlıktan.
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  • 2 Oy
    HEEEYYYY BAKAN OLACAK İNSAN. dolu herkezin arabasına vurmadı. neden tüm arac sahipleri bu bedeli ödüyor. neden bizler çekiyoruz çilesini. demekki türkiyede sigortalık bi iş olsa bunun faturası gene vatandaşa fatura edilecek. biriken paralar nerde hemşerim
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  • 0 Oy
    zaten kafalarına göre dayıyorlar zammı... dolu felaketiyle trafik sigortasının ne alakası var onu da anlamış değilim ya.. zaten anasını bellediniz sigorta fiyatlarının daha ne kaldı.. her sene 600-700 lira periyodik sigorta parası oldu daha ne zammı.. ey hükümet.. neden bu duruma müdahale etmiyorsun... sigorta şirketlerinin kafasına göre at koşturmasına müsade ettiğin gibi bir de onlara ödül olarak milyonlarca zorunlu bes müşterisi kazandırdın... bu ülkede sıradan vatandaş olmak ne kadar zor arkadaş.. yıllık mtvye sigortaya verilen parayı mutfağımıza harcayamıyoruz anasını satayım..
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