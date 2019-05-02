Trafik yoğunluğuna 'düşük emisyon alanı' önlemi

Kent merkezlerindeki araç yoğunluğunun azaltılması için "düşük emisyon alanları" ilan edilecek. Bu yerlere, trafik yoğunluğuna bağlı olarak, araç girişi sınırlandırılabilecek, yasaklanabilecek ya da ücretlendirilebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, ilgili diğer bakanlıklar ve belediyelerce akaryakıt tüketiminin izlenmesi ve çevre dostu araçların kullanılması için ortak tedbirler alacak. Yakıt tüketimini artıran ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan altyapı eksikliklerin giderilmesi ve denetlenmesi için gerekli adımlar atılacak.

Kent genelinde yoğun trafik sıkışıklığının yaşandığı saatlerde, trafiği rahatlatmak, enerji ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla kentteki kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak şartıyla, işe başlama ve bitiş saatleri planlanabilecek. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma olanakları değerlendirilecek.