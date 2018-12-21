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Trafikte mali sorumluluk sigortalarında yeni tarife

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.12.2018 10:26 | Son Güncelleme

Zorunlu mali sorumluluk sigortasında 2019-2022 döneminde uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi. Motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari maddi sigorta teminatı araç başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira olacak.

Trafikte mali sorumluluk sigortalarında yeni tarife

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında 2019-2022 döneminde uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari maddi sigorta teminatı araç başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira olacak.

İnsan ve eşya taşımada kullanılan motorlu araçlar, römork, iş makineleri, tarım araçları, özel amaçlı araçlar, motosiklet ve yük motosikletleri için aynı dönemde sağlık giderleriyle sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başına 360 bin lira olurken, kaza başına verilecek teminat tutarları 1 milyon 80 bin lira ile 3 milyon 600 bin lira arasında değişecek.


YILIN İKİNCİ YARISINDA TEMİNAT TUTARLARI ARTACAK

Söz konusu teminat tutarları yılın ikinci yarısından itibaren artış gösterecek. Motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için 1 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari maddi sigorta teminatı ise araç başına 39 bin lira, kaza başına 78 bin lira olacak.

Bu dönemden itibaren motorlu araç işletenleri için sağlık giderleriyle sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başına 390 bin lira olurken, kaza başına verilecek teminat tutarları 1 milyon 170 bin lira ile 3 milyon 900 bin lira arasında değişecek.

Motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için asgari maddi sigorta teminat tutarı, 2020'de araç başına 41 bin lira, kaza başına 82 bin lira, 2021'de araç başına 43 bin lira, kaza başına 86 bin lira ve 2022'de araç başına 45 bin lira, kaza başına 90 bin lira olarak uygulanacak.

EK TEMİNAT TUTARLARI

Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminatları için kaza başına asgari sigorta teminat tutarına eklenecek teminat tutarları, 1 Ocak 2019'dan itibaren 1 milyon 800 bin lira ile 9 milyon 360 bin lira arasında değişecek. Yılın ikinci yarısından itibaren bu tutarlar 1 milyon 950 bin lira ile 10 milyon 140 bin lira arasında olacak.

Söz konusu ek teminat tutarları 2020'de 2 milyon 50 bin lira ile 10 milyon 660 bin lira, 2021'de 2 milyon 150 bin lira ile 11 milyon 180 bin lira, 2022'de 2 milyon 250 bin lira ile 11 milyon 700 bin lira arasında değişecek. KAYNAK:AA


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zorunlu mali sorumluluk sigortası Hazine ve Maliye Bakanlığı

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