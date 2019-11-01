FİNANS

TŞOF'tan sürücülere 'araçlarda kış bakımı' uyarısı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 01.11.2019 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kış aylarında kaza riskinin arttığını belirterek, "Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız." ifadesini kullandı.

TŞOF'tan sürücülere 'araçlarda kış bakımı' uyarısı

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, sürücüleri, motor bakımından başlayarak hiçbir detayı atlamadan araçlarının kış bakımını yaptırmaları yönünde uyardı.

Trafikteki araç sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Apaydın, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları kaza riskini yükseltiyor. Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız."

Apaydın, şehirlerarası yolculuk yapacak sürücülerin, araç bakımlarını yaptırmadan, zincirsiz ve çekme halatsız trafiğe çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

KAYNAK:AA

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli olduİkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu
İki dev birleşiyor! İki dev birleşiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Fevzi Apaydın

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu

İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu

Kamu bankalarından kredi hamlesi!

Kamu bankalarından kredi hamlesi!

İki dev birleşiyor!

İki dev birleşiyor!

Kredi kartı ile satışta komisyon sınırı başladı

Kredi kartı ile satışta komisyon sınırı başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu

İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu

Fiat Chrysler ile Peugeot birleşiyor, dünyanın 4. otomotiv devi doğuyor

İki dev birleşiyor!

Otomotivde 2. el satışlarında 'teker dönüyor'

Otomotivde 2. el satışlarında 'teker dönüyor'

Yerli otomobilde ön gösterim aralık ayında

Merakla bekleniyordu! Tarih yaklaşıyor...

Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu

Türkiye'de üretilecek iki model belli oldu

2020 Volkswagen Golf 8 (2020 yeni Golf 8) tanıtıldı! Golf 8 özellikleri: Tasarım ve amblem değişti

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.