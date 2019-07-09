FİNANS

Türkiye’de 100 bin TL'ye kadar satılan ikinci el otomobiller

OTOMOTİV HABERLERİ  | 09.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye’de üretilen araçların sayısı dikkat çekti.

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, Türkiye'de 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek ikinci el araçların listesini çıkardı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan ve Haziran ayına ait 2'nci el araç fiyatları veri tabanından filtrelenerek hazırlanan güncel listede, Fiat Egea ve Fiorino; Renault Clio ve Megane Sedan; Hyundai i10 ve i20 ile Toyota Corolla Sedan ve Ford Tourneo Courier gibi Türkiye’de üretilen araçların sayısı dikkat çekti.

12 marka 31 farklı model yer aldı

Yapılan açıklamada; listede 12 farklı marka 31 modeli ile yer aldı. Listede en fazla model bulunduran marka, 21 model versiyonuyla Renault olurken, Renault’u 15 modeli ile Fiat ve 13 model ile de Hyundai takip etti. 2017 model, manuel vites, benzinli Fiat Fiorino Combi 1.4 Fire Pop, 47 bin 500 TL’lik fiyatı ile listenin en ekonomik aracı olarak öne çıktı. 100 bin TL’lik fiyat sınırında yer alan tek araç ise 2014 model, benzinli ve otomatik vitesli Ford Focus Sedan 1.6 Ti-VCT Trend X oldu. Listede yer alan araçlar, özelliklerine göre incelendiğinde ise hatchbackler gövde tipinde açık ara önde yer aldı. Araçların model yılına bakıldığında 2016 modeller ilk sırayı alırken, yakıt tipinde benzinli, vites tipinde ise manuel araçlar çoğunluğu oluşturdu.
Türkiye'de satışa sunulan tüm araçlarla ilgili çok büyük bir veri havuzuna sahip olduklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Ücretsiz olarak indirilebilen Cardata mobil uygulamamız ile vatandaşlarımız, ‘0’ kilometre ve ikinci el araçların fiyatlarını 8 saniye gibi kısa süre içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca, belirledikleri araçları yine ücretsiz olarak çok kısa bir sürede karşılaştırabiliyorlar. Şirket olarak özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzuna ve yazılıma sahibiz. Bu alanda hem şirketlere hem de bireylere faydalı bir hizmet sunuyoruz. Uygulamamız sayesinde satışa çıkarılacak veya satın alınacak bir ikinci el aracın en doğru fiyat aralığını verebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar bütçeyle satın alınabilecek araçlardan bazıları şöyle sıralandı:

Citroen

Citroen
Citroen- C-Elysee Sedan 1.6 HDI Feel (2017) 70 bin TL

DACİA

DACİA
Dacia- Lodgy MPV 1.5 DCI (7 Koltuk) Laureate (2013) 83 bin 500 TL - Dacia- Sandero Hatchback 1.5 DCI Stepway (2016) 77 bin TL

FİAT

FİAT
Fiat- Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus (2016) 68 bin 500 TL- Fiat- Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus (2017) 90 bin TL - Fiat- Fiorino Combi 1.3 MultiJet Premio ESP (2016) 66 bin 500 TL

FORD

FORD
Ford- Fiesta Hatchback 1.0 EcoBoost Titanium (2017) 97 bin TL -Ford-Focus Hatchback 1.6 Ti-VCT Trend X (2014) 79 bin TL- Ford-Tourneo Courier Kombi 1.6 TDCI Titanium Plus (2014) 76 bin TL

HYUNDAİ

HYUNDAİ
Hyundai Accent Blue Sedan 1.6 CRDI Mode Plus (2014) 73 bin TL - Hyundai i10 Hatchback 1.2 D-CVVT Elite (2016) 70 bin 500 TL -Hyundai i20 Hatchback 1.4 MPI Style (2014) 71 bin 500 TL

NİSSAN

NİSSAN
Nissan- Juke Crossover 1.5 DCI Sky Pack (2014) 97 bin TL ---Nissan-Micra Hatchback 1.2 Match (2013) 68 bin 500 TL

OPEL

OPEL
Opel Astra Sedan 1.6 CDTI Start&Stop Design (2016) 95 bin TL --- Opel Corsa Hatchback 1.4 Essentia (2017) 70 bin 500 TL

PEUGEOT

PEUGEOT
Peugeot- 208 Hatchback 1.2 PureTech Start&Stop Act. (2016) 72 bin 500 TL -- Peugeot-301 Sedan 1.6 HDI Active (2017) 64 bin 500 TL ---Peugeot-2008 Crossover 1.6 Blue HDI Start&Stop Act. (2016)98 bin 500 TL

RENAULT

RENAULT
-Renault- Clio Hatchback 1.5 DCI Icon (2016) 82 bin 500 TL -Renault- Clio Sport Tourer 1.5 DCI Touch (2016) 84 bin 500 TL -Renault- Kangoo Kombi 1.5 dCi Touch (2017) 74 bin 500 TL Renault- Symbol Sedan 1.5 DCI Touch (2013) 68 bin TL

SEAT

SEAT
-SEAT- Ibiza Hatchback 1.0 EcoTSI Start&Stop Style (2017) 71 bin 500 TL

TOYOTA

TOYOTA
Toyota- Corolla Sedan 1.33 Life (2016) 72 bin TL --Toyota-Yaris Hatchback 1.5 Fun Special (2017) 80 bin TL

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
-Volkswagen-Golf Hatchback 1.0 TSI BMT Midline Plus (2017) 99 bin TL Volkswagen-Polo Hatchback 1.0 Trendline (2017) 69 bin 500 TL
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Anahtar Kelimeler:
otomotiv sektörü otomobil Fiat wolkswagen

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