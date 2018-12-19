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Türkiye'de bu araçtan sadece 4 tane var

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.12.2018 14:52 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, baba yadigârı kamyonu yıllardır arayan Atilla Çetinkaya mutlu sona ulaştı. Çetinkaya, çocukluk hatıralarının geçtiği 1963 model İngiliz yapımı kamyonu uzun bir çaba sonucu bulup satın aldı ve restore ederek tekrar yollara çıkarmak için çalışmaya başladı.

Babasının iş yapmak üzere aldığı ilk kamyonun yaklaşık 10 yıllık bir kullanımının ardından satılmasıyla Ali Çetinkaya, kendi işini kurduktan sonra bu aracın peşine düştü.

Baba yadigârına yıllar sonra kavuştu

Eskişehir’de, yıllar önce ekmek teknesi olarak kullanılan hafriyat kamyonu, yarım asırlık hatıralarıyla bir vatandaşın hayali oldu.
Babasının iş yapmak üzere aldığı ilk kamyonun yaklaşık 10 yıllık bir kullanımının ardından satılmasıyla Ali Çetinkaya, kendi işini kurduktan sonra bu aracın peşine düştü.
Çocukluğuna ve hayatını kaybeden babasına ait hatıraları yeniden yaşatmak için çekilen eski fotoğraflara bakarak aracın plakasını alan Çetinkaya, hummalı arayışı sonrası kamyonu Eskişehir bölgesinde bir köyde bularak satın aldı.

'BİR BABA HATIRASI OLARAK KAPIMIZDA DURACAK'

'BİR BABA HATIRASI OLARAK KAPIMIZDA DURACAK'
Bir akaryakıt istasyonunda işletmeci olan Atilla Çetinkaya, yarım asırlık kamyonetin Türkiye’de 4 tane olduğunu belirterek, “Bu araç rahmetli babamın ilk araçlarından, 8-10 sene kullandığımız bir araç.
1963 model ve hatta benimle yaşıt. Biz aracı satmışız. Sonra ben bu aracı araştırdım buldum. Özellikle babam da rahmetli olduktan sonra, zaten böyle eski araçlara da ilgim vardı bunu buldum.
Satın aldım, Getirdik buraya çektik. İnşallah yaza doğru bunu restore edeceğiz, bakımlarını yapacağız. Şu an çalışır vaziyette araç. Aküsünü, suyunu koysanız çalışır. Nostalji olarak kullanacağız. Bir baba hatırası olarak kapımızda duracak” ifadelerini kullandı.

'BU ARABAYI RESTORE ETTİRİP GERİ GETİRCEĞİZ'

'BU ARABAYI RESTORE ETTİRİP GERİ GETİRCEĞİZ'
Ayrıca Çetinkaya, kamyonu nasıl bulduğunu anlatarak, “Bunlarla yıllarca taş çektiler, kum çektiler. Bu işlerde kullandık. Yani baba yadigârı, bunun anısı da bu. Bizde çok eski resimleri vardı. Eski plakaları üzerinde resimleri vardı.
Zaten Eskişehir bölgesindeydi bu araç. Bir köye satılmıştı. Ben bunu gezerken gördüm. Plakası da aynı duruyordu. Plakasından tanıdığım için buldum, satın aldım. Arkadaşlar da satacaklarmış zaten eski bir araç olduğu için böylece sahiplendik. Bunlar İngiliz üretimi araçlar.
Daha sonra yerli BMC’ye dönüştü. İzmir’de üretilen ilk BMC’lerin babaları ya da dedeleri yani. İzmir Torbalı’da bir firma var. Sırf bu işleri yapıyor. Gittim, görüştüm fakat aracı oraya nakletmemizi istediler. Uygun bir nakliye bulduğumuzda oraya nakledeceğiz. Bu arabayı restore ettirip geri kapımıza getireceğiz” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
kamyon yadigar modifiye

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