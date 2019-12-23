Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2030 yılında 2,5 milyona ulaşacak

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından düzenlenen basın toplantısıyla, "Türkiye Ulaştırma Sektörünün Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekesine Etkileri Raporu"na ilişkin detaylar paylaşıldı.

Rapora göre, Türkiye'de şu anda her 1000 kişiden 154'ünün aracı bulunuyor. 2030'a kadar Türkiye'nin nüfusunun 90 milyonun üzerine çıkacağı ve her 1000 kişiden 300'ünün araç sahibi olacağı hesaplanıyor.

Dünyada ise 2030'a kadar elektrikli araç sayısının 250 milyona kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de şu an yaklaşık 1500 elektrikli araç ve 1000'in üzerinde şarj istasyonu bulunuyor. 2030'a kadar ülkede elektrikli araç sayısının 2,5 milyona, şarj istasyonu sayısının ise 1 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 5 büyüyeceğinin beklendiği bu dönemde, öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesi durumunda elektrik dağıtım şebekesinin sorunsuz bir şekilde elektrikli araçları kaldırabilecek kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor.

"Türkiye'de elektrikli araç sektörü küresel trendlerle uyumlu"