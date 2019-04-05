Türkiye’de en çok sıfır otomobil satan 10 marka

2015, 2016 ve 2017 yıllarında satış rakamlarının 1.000.000’a yakın seyrettiği ülkemiz sıfır otomobil pazarı geçtiğimiz yıl ağustos ortalarında döviz kuru 7-8 TL’ye vurduktan sonra yılı 620.000 gibi mütevazi bir satış rakamıyla kapatabildi. Tabii bu, 2018’in ilk çeyreğinde normale yakın seyreden satışlar ve yılın son çeyreğinde gelen ÖTV indirimi sayesinde mümkün oldu. İçinde bulunduğumuz 2019 yılına ise 2-0 geride başladık. Yüksek döviz kuru nedeniyle yükselen sıfır otomobil fiyatları ve yüksek faiz oranları sektörün belini büktü. Üç aylık bir uzatma ile 31 Mart’a kadar devam eden ÖTV indirimleri skoru 2-1’e taşısa da bir kere olan oldu. Ülkemiz otomotiv sektörünün 3’te 1, dört ay gibi kısa bir sürede yok oldu. Bir ay önce gelen indirimler ile %1,65’a kadar gerileyen sıfır taşıt kredileri ve 36 aydan 60 aya çıkan vade süreleri bile otomobil satışlarını 1 milyona yakın seyreden eski günlerine döndürmedi. ÖTV indirimleri, vadeleri uzatılarak faizleri %2’nin altını indirilen sıfır taşıt kredileri ve markaların müşterilerine 12 ayda ödeme imkanı ile %0 faizle sağladığı bir takım özel kredilerin gücü ülkemiz otomotiv sektörüne sadece bir süre biraz nefes aldırmaya yetti.

2018’in başında 3.70 ve 4.50’lerde seyreden dolar ve avro, Ağustos ayı ortalarında 7-8 TL’lerin üzerini gördü. Şimdilerde dolar 5,60; avro 6,30 bandını test etse de otomotiv sektörü Ağustos ayında ölümü bir kere gördü ve şimdi ise sıtmaya olmuş durumda.

Geçtiğimiz yıl 3’te 1 düşerek, 620 bine inen satışlardan sonra pazarın bu yılı 450-500 bin satış ile kapatacağı tahmin ediliyor. Bu rakamlar ülkemiz otomotiv pazarının %50-55 oranında daralacağı anlamına geliyor. Felaket tellalı olmak istemeyiz ama eldeki tüm somut veriler; devletin ve özel sektörün gösterdiği insanüstü çabaya rağmen yıl sonunda otomotiv sektörünün yarısının belki de daha fazlasının buharlaşacağını gösteriyor. Bu durumu daha net anlamak için 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki otomobil ve hafif ticari araç satışlarını bir önceki yılın aynı dönem ile karşılaştıralım; bu üç aylık verileri birleştirerek yılın ilk çeyreğindeki durumu iyi yada kötü bir sonuca bağlayalım. -Ocak 2019’da ülkemizdeki sıfır otomobil satışları bir önceki yıl göre %58,71’lik bir düşüş göstererek 10.979’a, sıfır hafif ticari araç satışları ise %59,91’lik bir düşüşle 3.394’a gerilemiş görünüyor. Tüm bunların sonucunda; Ocak 2019’da sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışlarının %59.02 azaldığını ve 14.373‘lük toplam satış rakamıyla sektörün yeni yıla hiç de iyi bir giriş yapmadığı çok açık.