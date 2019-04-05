FİNANS

Türkiye’de satılan en uygun otomobiller

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, Türkiye’de satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobili sıraladı.

Türkiye otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ve ikinci el araçlara ait bilgileri şirketler ve tüketicilerle buluşturan Cardata, Türkiye’de satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobili sıraladı. ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan güncel listede, Türkiye’de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti.

Otomobil alacaklar bu listeye mutlaka bakın!

Türkiye’de satışa sunulan tüm araçlarla ilgili çok büyük bir veri havuzuna sahip olduklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Ücretsiz olarak indirilebilen Cardata mobil uygulamamız ile vatandaşlarımız, ‘0’ kilometre araçların fiyatlarını saniyeler içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca, belirlemiş olduğu araçları yine ücretsiz olarak çok kısa bir sürede karşılaştırabiliyorlar.
Cardata olarak özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzu ve yazılıma sahibiz. Bu alanda hem şirketlere hem de bireylere faydalı bir hizmet veriyoruz. Uygulamamız sayesinde satışa çıkarılacak veya satın alınacak bir ikinci el aracın en doğru fiyat aralığını verebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı 15 otomobil şöyle sıralandı;

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy
62 bin TL

Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump

Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump
70 bin TL

Fiat Panda 1.2 Fire Popstar

Fiat Panda 1.2 Fire Popstar
71 bin 100 TL

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Urban

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Urban
72 bin 100 TL

Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Easy Plus

Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Easy Plus
74 bin 100 TL

Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump (Otomatik)

Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump (Otomatik)
74 bin 443 TL

Citroen C-Elysee 1.2 PureTech Live

Citroen C-Elysee 1.2 PureTech Live
75 bin TL

Hyundai i10 1.0 D-CVVT Style

Hyundai i10 1.0 D-CVVT Style
78 bin 390 TL

Kia Rio 1.25 CVVT Cool

Kia Rio 1.25 CVVT Cool
78 bin 900 TL

Hyundai i10 1.2 D-CVVT Style (Otomatik)

Hyundai i10 1.2 D-CVVT Style (Otomatik)
80 bin 49 TL

Hyundai i20 1.2 MPI Jump

Hyundai i20 1.2 MPI Jump
80 bin 767 TL

Kia Picanto 1.0 MPI Live (Otomatik)

Kia Picanto 1.0 MPI Live (Otomatik)
81 bin 800 TL

Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus

Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus
82 bin 100 TL

Hyundai i10 1.2 D-CVVT Elite (Otomatik)

Hyundai i10 1.2 D-CVVT Elite (Otomatik)
82 bin 156 TL KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
türkiye uygun fiyatlı otomobil ÖTV ve KDV indirimleri

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