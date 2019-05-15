FİNANS

Türkiye’deki otomobillerin yüzde 37,87’si LPG’li

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.05.2019 17:14 | Son Güncelleme

Türkiye’deki araçlar yakıt türüne göre ayrıştırılırken, 2018 yılında en çok otomobilin yüzde 37,87 oran ile LPG’li olduğu görüldü.

Türkiye’deki otomobillerin yüzde 37,87’si LPG’li

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, otomobilleri yakıt türüne göre ayrıştıran verileri inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında Türkiye’de otomobillerde en çok tercih edilen yakıt türü yüzde 37,87 ile LPG olarak görüldü. Diğer otomobillerin yakıt türü ise yüzde 36,85 dizel olarak kayıtlara geçerken, benzinli otomobil sayısı yüzde 24,92 olarak saptandı.

Toplam araç sayısı ise 12 milyon 389 bin 190 olarak belirlenirken, benzinli otomobil sayısında yıllar içinde azalma olduğu gözlendi. Buna karşın LPG’li ve dizel yakıtlı araçlar da artış yaşanırken, 2004 yılındaki dizel otomobillerin oranı yüzde 4,68, LPG’li otomobillerin oranı ise 14,69 olarak dikkat çekti.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılının araştırmaya konu olan diliminde, otomobillerle ilgili 162 bin 390 haber yansıması tespit edilirken, benzin fiyatlarındaki artışın medyanın da gündeminde olduğu görüldü.


KAYNAK:İHA

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyorOtomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor
Yerli otomobille ilgili önemli açıklamaYerli otomobille ilgili önemli açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LPG Araç arakayakıt

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

Kilosunu 8 liradan satıyor

Kilosunu 8 liradan satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Opel, 210 bin Corsa ve Adam model aracı geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor

'Türkiye’nin otomobili'nde planı tıkır tıkır işletiyoruz'

Yerli otomobille ilgili önemli açıklama

Porsche'ye 535 milyon avro para cezası

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Renault'dan mayıs ayında cazip fırsatlar

Renault'dan mayıs ayında cazip fırsatlar

Dizel otomobiller tarihe karışıyor

O otomobiller tarihe karışıyor

ÖTV indirimi de sıfır otomobil satışlarını arttırmaya yetmedi

İndirimler satışları arttırmaya yetmedi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.