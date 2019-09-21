Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata'nın Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Türkiye’deki son dönem ikinci el alışkanlıklarını ve mevcut pazarı değerlendirdi. Yalçın, "İkinci el pazarında en çok tercih edilen modelleri Volkswagen Passat, Renault Symbol, Fiat Linea, Ford Focus, Fiat Egea, Renault Megane, Volkswagen Jetta ve Ford Fiesta şeklinde sıralayabiliriz. Tüketiciler mevcut pazar dinamikleri ve ekonomik koşullar çerçevesinde, sıralamış olduğum araçlar arasından 40 bin TL ile 70 bin TL bandında olan modelleri tercih ediyorlar" dedi.

"KAYNAK SIKINTISI İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINI YÜKSELTECEK"

Tüketicilerin şu anda sahip olduğu otomobili elinde tutma eğilimi gösterdiğini belirten Hüsamettin Yalçın, bu eğilimin ikinci ele olan talebi zayıflattığını vurguladı. Yalçın sözlerine şu şekilde devam etti: "Bunun yanı sıra operasyonel kiralama şirketlerinin filosuna yeni araç alımını ertelemesi yani mevcut araçlarını satışa çıkarmaması da ikinci el pazarı için önemli bir sorun teşkil ediyor. Mevcut pazar koşullarının değişmemesi sebebiyle yıl sonuna kadar ikinci el piyasasının kaynak sıkıntısı yaşayacağını önemli bir husus olarak belirtebiliriz. Bu durum da ikinci el fiyatlarının yükselmesi için ciddi bir sebep oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.