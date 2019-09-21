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Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

Türkiye’deki son dönem ikinci el alışkanlıklarını ve pazarı değerlendiren Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el pazarının yıl sonunda kaynak sıkıntısı çekebileceğini belirtti. İkinci el pazarında en çok tercih edilen güncel modeller hakkında bilgiler veren Hüsamettin Yalçın, “Tüketiciler mevcut pazar dinamikleri ve ekonomik koşullar çerçevesinde, bu araçlar arasından 40 bin TL ile 70 bin TL bandında olan modelleri tercih ediyorlar” bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata'nın Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Türkiye’deki son dönem ikinci el alışkanlıklarını ve mevcut pazarı değerlendirdi. Yalçın, "İkinci el pazarında en çok tercih edilen modelleri Volkswagen Passat, Renault Symbol, Fiat Linea, Ford Focus, Fiat Egea, Renault Megane, Volkswagen Jetta ve Ford Fiesta şeklinde sıralayabiliriz. Tüketiciler mevcut pazar dinamikleri ve ekonomik koşullar çerçevesinde, sıralamış olduğum araçlar arasından 40 bin TL ile 70 bin TL bandında olan modelleri tercih ediyorlar" dedi.

"KAYNAK SIKINTISI İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINI YÜKSELTECEK"

Tüketicilerin şu anda sahip olduğu otomobili elinde tutma eğilimi gösterdiğini belirten Hüsamettin Yalçın, bu eğilimin ikinci ele olan talebi zayıflattığını vurguladı. Yalçın sözlerine şu şekilde devam etti: "Bunun yanı sıra operasyonel kiralama şirketlerinin filosuna yeni araç alımını ertelemesi yani mevcut araçlarını satışa çıkarmaması da ikinci el pazarı için önemli bir sorun teşkil ediyor. Mevcut pazar koşullarının değişmemesi sebebiyle yıl sonuna kadar ikinci el piyasasının kaynak sıkıntısı yaşayacağını önemli bir husus olarak belirtebiliriz. Bu durum da ikinci el fiyatlarının yükselmesi için ciddi bir sebep oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Hüsamettin Yalçın ikinci el araç satın almak isteyen kullanıcıların her şeyden önce doğru fiyatı öğrenmesi gerektiğinin de altını çizerek, "Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden biri olarak, tüketicilere doğru fiyatı saniyeler içerisinde gösterebiliyoruz. Hem web hem de mobil aplikasyonumuz üzerinden araçların gerçeğe en yakın fiyatları görülebiliyor. Öte yandan ikinci el araç satın alırken; mutlaka kurumsal bir firmadan araç satın alınması, ekspertiz güvencesi, aracın piyasasının Türkiye’de geçerli bir marka olması ve servis bakım maliyetlerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmek isteriz" diye konuştu.

(İHA)

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