Türkiye ve Volkswagen yeni fabrika yatırımı için anlaşmaya giderek yaklaşıyor

Reuters'a bilgi veren üç Türk yetkili VW'nin Türkiye 1 milyar euro tutarında fabrika yatırımının neredeyse kesin olduğunu belirtti.

Reuters'da geçen hafta yayımlanan bir haberde VW'nin yatırıma karar vermek için Ankara ile taşıt araçlarından alınan vergiler hakkında görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan'ı da değerlendiren VW henüz nihai yatırım kararını açıklamadı. Ancak kaynaklar VW'nin Türkiye'de fabrikaya pozitif baktığını belirtmişti.

Yatırım müzakereleri hakkında bilgi sahibi bir Türk yetkili, Erdoğan'ın bu hafta VW'den üst düzey bir yönetici ile yaptığı görüşmede sorunların büyük bölümünün üstesinden geldiğini belirtti. VW'den bir yetkili ise Erdoğan'ın bu hafta CEO Herbert Diess ile görüştüğünü ifade etti.

Türk yetkili, "Daha önce bazı küçük pürüzler vardı. Satılacak araçlardaki vergi düzenlemeleri gibi. Görüşmede neredeyse tamamıyla mutabakat sağlandı. Son dakika sorunu çıkmazsa yatırım Türkiye'ye yapılacak" dedi.

Türkiye'de otomobil satışlarından alınan yüksek vergiler tüketicileri ve yurtiçi pazar için de üretim yapma zorunda olan üreticileri 1.6 litrenin altındaki motor hacimlerine sıkıştırıyor. Türkiye'de geçen yıl satılan otomobillerin yüzde 96'sı 1.6 litreden küçük motorlara sahipti.