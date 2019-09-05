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Türkiye ve Volkswagen yeni fabrika yatırımı için anlaşmaya giderek yaklaşıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçeceğine yönelik Ankara'daki kanı giderek güçlenirken, üç Türk yetkili kıdemli bir VW yöneticisi ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "son derece olumlu" bir görüşme yaptığını belirttiler.

Türkiye ve Volkswagen yeni fabrika yatırımı için anlaşmaya giderek yaklaşıyor

Reuters'a bilgi veren üç Türk yetkili VW'nin Türkiye 1 milyar euro tutarında fabrika yatırımının neredeyse kesin olduğunu belirtti.

Reuters'da geçen hafta yayımlanan bir haberde VW'nin yatırıma karar vermek için Ankara ile taşıt araçlarından alınan vergiler hakkında görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan'ı da değerlendiren VW henüz nihai yatırım kararını açıklamadı. Ancak kaynaklar VW'nin Türkiye'de fabrikaya pozitif baktığını belirtmişti.

Yatırım müzakereleri hakkında bilgi sahibi bir Türk yetkili, Erdoğan'ın bu hafta VW'den üst düzey bir yönetici ile yaptığı görüşmede sorunların büyük bölümünün üstesinden geldiğini belirtti. VW'den bir yetkili ise Erdoğan'ın bu hafta CEO Herbert Diess ile görüştüğünü ifade etti.

Türk yetkili, "Daha önce bazı küçük pürüzler vardı. Satılacak araçlardaki vergi düzenlemeleri gibi. Görüşmede neredeyse tamamıyla mutabakat sağlandı. Son dakika sorunu çıkmazsa yatırım Türkiye'ye yapılacak" dedi.

Türkiye'de otomobil satışlarından alınan yüksek vergiler tüketicileri ve yurtiçi pazar için de üretim yapma zorunda olan üreticileri 1.6 litrenin altındaki motor hacimlerine sıkıştırıyor. Türkiye'de geçen yıl satılan otomobillerin yüzde 96'sı 1.6 litreden küçük motorlara sahipti.

Daha önce bir kaynak Türkiye'nin mevcut üreticilere zarar vermeyecek ancak Volkswagen'in endişelerini giderecek bir formül bulmaya çalıştığını ifade etmişti.

Volkswagen'den bir kaynak ise çoğu vergiler ile ilgili netleştirilmesi gereken ufak pürüzler kaldığını ifade etti. VW kaynağı nihai anlaşmanın birkaç hafta içinde ulaşılacağını tahmin ettiğini ve fabrikanın Manisa'da kurulmasının beklendiğini belirtti.

İkinci bir Türk kaynak ise, "Artık yatırım Türkiye'ye yapılacak diye bakmakta sıkıntı yok. Son rötüşlar yapıldıktan sonra kısa sürede bu karar açıklanır" dedi.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Alman otomobil üreticisi Volkswagen türkiye yatırım

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
biz ranta,betona umut bağlıyoruz elin almanı üretim için dünyayı takip ediyor e tabi kazanan onlar oluyor kıskanan !!!!! da onlar oluyor
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