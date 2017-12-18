Türkiye'de sahte plaka devri kapanıyor

18 Aralık 2017 11:54
Türkiye'de sahte plaka devri kapanıyor

Terör olayları, hırsızlık ve kapkaç olaylarında sık karşılaşılan sahte plaka dönemi, taklit edilmesinin engelleneceği yeni mühür sistemiyle tarih oluyor.

Terör olayları, hırsızlık ve kapkaç olaylarında sık karşılaşılan sahte plaka dönemi, taklit edilmesinin engelleneceği yeni mühür sistemiyle tarih oluyor. 
 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası, Emniyet Genel Müdürlüğü ve darphane iştirakiyle plakalarda yeni mühür sistemine geçiliyor. 1 Ocak 2018 tarihinde ülke genelinde plaka basımı yapılan odalarda uygulanmaya başlayacak olan yeni mühür ve beratları Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'ın talimatlarıyla yurt genelinde plaka basımına yetkili olan odalara ulaştırılmaya başlandı. 
 
Tokat'ta kendilerine beratın ulaşmasıyla birlikte yılbaşı beklenmeden yeni mühürle işlem yapılmaya başlandığını söyleyen Tokat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zeki Yakar, bu yeni sistemin sahte plaka basımlarının önlenmesi adına güzel bir çalışma olduğunu söyledi. 
 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Eğitim ve Kamu İlişkileri Biriminden Ali Seydi Aydoğan, mührün en büyük özelliğinin izinin darphanede basılmasından dolayı sahtesinin yapılamayacak olması olduğuna dikkat çekerek bu çalışmayla terör olayları, hırsızlık ve kapkaç gibi suçların da engellenmesini hedeflediklerini belirtti. Aydoğan, "Yaşanan terör olaylarının ve hırsızlık vakalarının, kapkaçların, bunların engellenmesi adına yeni bir mühür basıldı. Mührün özelliği, kendi izinin darphanede basılmış olması ve artık sahtesinin yapılamayacağı. En önemli özelliği budur efendim. Sayın Genel Başkanımız Fevzi Apaydın'ın girişimleri neticesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve darphane ile yapılan çalışmalar suretiyle buradaki çalışmalara başladık ve yurt genelinde bu mühürlerimizi takdim etmeye devam ediyoruz. Ay sonunda bütün ülkemiz genelindeki plaka mühürlerini teslim etmiş olacağız, yılbaşı itibariyle de başlamış olacak" dedi. 
 
 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası, Emniyet Genel Müdürlüğü ve darphane iştirakiyle plakalarda yeni mühür sistemine geçiliyor. 1 Ocak 2018 tarihinde ülke genelinde plaka basımı yapılan odalarda uygulanmaya başlayacak olan yeni mühür ve beratları Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'ın talimatlarıyla yurt genelinde plaka basımına yetkili olan odalara ulaştırılmaya başlandı. 
 
Tokat'ta kendilerine beratın ulaşmasıyla birlikte yılbaşı beklenmeden yeni mühürle işlem yapılmaya başlandığını söyleyen Tokat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zeki Yakar, bu yeni sistemin sahte plaka basımlarının önlenmesi adına güzel bir çalışma olduğunu söyledi. 
 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Eğitim ve Kamu İlişkileri Biriminden Ali Seydi Aydoğan, mührün en büyük özelliğinin izinin darphanede basılmasından dolayı sahtesinin yapılamayacak olması olduğuna dikkat çekerek bu çalışmayla terör olayları, hırsızlık ve kapkaç gibi suçların da engellenmesini hedeflediklerini belirtti. Aydoğan, "Yaşanan terör olaylarının ve hırsızlık vakalarının, kapkaçların, bunların engellenmesi adına yeni bir mühür basıldı. Mührün özelliği, kendi izinin darphanede basılmış olması ve artık sahtesinin yapılamayacağı. En önemli özelliği budur efendim. Sayın Genel Başkanımız Fevzi Apaydın'ın girişimleri neticesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve darphane ile yapılan çalışmalar suretiyle buradaki çalışmalara başladık ve yurt genelinde bu mühürlerimizi takdim etmeye devam ediyoruz. Ay sonunda bütün ülkemiz genelindeki plaka mühürlerini teslim etmiş olacağız, yılbaşı itibariyle de başlamış olacak" dedi.İHA
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Okuyucu Yorumları27 yorum
  • 213 Oy
    Sanki mühürün sahtesini yapamayacaklar öyle mi.Geçin bunları, ,vatandaştan para tırtıklamanın başka yöntemi bunlar..ver mehteri ver..
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  • 13 Oy
    @cumhurmuslu Vallahi doğru.
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  • 130 Oy
    Ulan vida yüzünden yeni deyistirdik pilakayı yine milleti carpacaklar 31 tl pilaka üçreti söförler dernegi kaç tl kesiyor 50 tl kimseye sormadan Dernege yardım diye 19 tl herkese gömüyorlar benim gibi arsızlık yaparsanız 31 tl verirsiniz tabi Türk halkının haberi yok dolandırıcılıga bakın günde binlerce aracın gittigini düsünün 19 tl ayda en az 500 bin tl vurgun eyerki ülke genelinde bidaha deyisirse en az 25 milyon araç 19 la carpın nerdeyse 500 milyon tllik ülke gelelinde vurgun Halkın bu sahtekarlardan koruyacak Devlet nerde?
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  • 101 Oy
    şimdiye kadar aklınız neredeydi?bize ne kadar bedel çıkaracaksınız.?devlet vatandaşı soymanın yolunu bulmuş.ehliyet değiştir ver para..ruhsat değiştir ver para...plaka değiştir ver para..ver ver ver
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  • 79 Oy
    hiç kusura bakmayın yeni nesil kimliklerinde sahtesi yapılanamaz denildi ama kalpazanlar onuda yapmış geçenlerde haberlerde okumuştum.nasıl yapamazlar cezaları ağır olacak kalpazana ver 20 yıl 10 yılı hücrede 10 yılı taş ocağında görün önü nasıl alınır.yeterki yakalyıp cezası verlsin denetimli serbest kalmasın.
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  • 53 Oy
    soygunun yeni adı.mühürsüz seçmen kağıdı geçerli oluyor da plaka niye olmuyormuş?
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  • 41 Oy
    paraya ihtiyaçları var yolunacak gaz yolun be imansızlar ahlaksızlar ötv %60 vergi akaryakıt %66 vergi kdv %18 harçlar zamlanır yollar- köprüler zamlanır sonunda yaktıracaksınız bana 2016 model SuberB yi
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  • 63 Oy
    BENCE PLAKALARIDA LED IŞIKLI VE AKBİL GİBİ KARTLI OLSA DAHA İYİ OLUR VE ARACA BİNDİGİNDE VEYA ARACA YAKLAŞTIGINDA KART ARAÇLA İLETİŞİM KURARAK PLAKAYI AKTİFLEŞTİRECEK VE BAŞKA ARAÇTA KULLANILMAYACAK DİREKT ARACIN BEYNİNE BAGLI OLACAK VE ONAYLI OLACAK EVRAKSAL AYNI ZAMANDA LED OLDUGU İÇİN DE GECE DAHA NET GÖRÜLEBİLİR ,GELİŞTİRMEYE AÇIK İŞLEM
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  • 33 Oy
    AKP VATANDAŞI HER TÜRLÜ ÖPME YOLLARINI BULUR ASLA ÖPMEDEN BIRAKMAZ BAŞKALARI KONUŞUR AKP YAPAR
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  • 28 Oy
    madem bu kadar devleti mileti düşünüyorsunuz plakalar ücretsiz mühürleyin.şimdi bunların amacı araçların yeni plakalarla değiştirilip mühür parası altında haraç almak.böyle şerefsiz bunlar.arabada mühür olsa ne olur olmasa ne olur?plaka üstündeki mühürü kim kontrol edecek?taklit edilemeyecek bir mühür yapıyorsan bunu özel bir alet tespit edebilir yoksa şekil olarak zaten plakalara soğuk mühür yapılıyor bunun benzerini de rahatça yaparlar mileti kaz yerine koydugunuz yeter.şöförler federasyonu dediğiniz hırsızlar çetesidir.başındaki kişiler kral hayatı sürer gar,ban şöför esnafının verdiği para
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  • 25 Oy
    yine birilerinin cebi dolacak boş işler bunlar kim önünden geçen aracın mührüne bakıyor ki polisler dahil.
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  • 24 Oy
    Plakanın Yazısı Kalın Diye Aracı Muayeneden Geçirmiyorlar. Türkiye'de buna Araç Muayenesi diyorlar.
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  • 24 Oy
    evet yeni mühür yeni plaka demek hadi verin plaka başı 100 tl türkiyede ki araç sayısı ile 100 ü çarp bakalım cukkalar kimin cebine girecek acaba
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  • 21 Oy
    ya sizin daha bir kaç ay önce övüne övüne çıkarttığınız kimliğin bile sahtesini yaptılar, KİMLİĞİN! Plakanın mı yapamayacaklar...!?
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  • 21 Oy
    Türkiye`de imkansız diye bir şey yoktur ne olursa olsun orjinalinden bile ayırt edemezsiniz
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  • 21 Oy
    İYİ DE PLAKANIN SAHTE Mİ GERÇEK Mİ OLDUĞUNU KİMSE KONTROL ETMİYOR Kİ.İSTERSEN KAĞIDA YAZ TAK.
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  • 5 Oy
    @geerman Yeni tip Mobese Kameralardan anlaşılıyor. memur oturduğu yerden kimliğini okuyor Ve Sürücüyü görüyor.
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  • 19 Oy
    %0.1 hata payıyla ıyı bır teknık ressamla ve lazer kazıyıcıyla adam bıle yapılır Bu mu cözüm elektronik mühür yapsınlar
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  • 19 Oy
    PLAKALAR ŞÖFÖRLER CEMİYETİNDEN ALINIP MUAYENE İSTASYONLARINA VERİLMELİ İNSANLAR UĞRAŞMAMALI GİT GEL UĞRAŞTIRIYORLAR
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  • 12 Oy
    teneke olmasında
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  • 8 Oy
    yenı bır soygun yolu uyan uyan uyan
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  • 8 Oy
    Aynı şehirden verilen plakalarda bile bu işin bir standardı yok. Az dikkatli olanlar baksınlar bakalım kaç cins yazı karakteri var? 3, 4, 7, 8 rakamları bütün plakalarda birbirine benziyor mu? Ben matbaacıyım, işim gücüm harflerle, rakamlarla. Ülkemizde 8 çeşit plaka var. Daha ülkede plaka standardı yakalanamamış.... Yok şu, yok bu.
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  • 8 Oy
    Yakında nefes alma vergisi gelirse şaşırmayacağım
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  • 4 Oy
    en güzel para nasıl alınırın yolu bu.haram olsun burdan geçinecek olan herkese hükümette dahil.
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  • 3 Oy
    Asıl kapkaççı, devletin bizzat kendisi. Devlet milleti soymak için, gün be gün yeni yeni dümenler tezgahlıyor.
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  • 1 Oy
    Soforler derneği ne iş yapar? Dernek hangi şoförün hakkını korudu şimdiye kadar acaba, şoförleri soyma dışında.
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  • 1 Oy
    TC kimlik numarası gibi Plaka'da Kişiye Özel tanımlanabilir. Aracını yeni aldığında veya sattığında plaka yine kendinde kalacak.
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