Umutlar mart ayında! İkinci el araç fiyatları düşecek mi, yükselecek mi, ne zaman düşecek? Şimdi araba alınır mı? İkinci el piyasasında son durum

Pandemi nedeniyle geçen sene büyük bir hareketlilik yaşanan ikinci el araba piyasasından birbiri ardına haberler gelmeye devam ediyor. Araba satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araç fiyatları düştü mü sorusuna yanıt arayarak piyasanın güncel durumunu merak ediyor. İzmit'te ikinci el otomobillerin satıldığı Galericiler Sitesi'nde durgunluk yaşanıyor. Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomobil Meclis Üyesi Fahrettin Batı, ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun mart ayıyla birlikte yerini hareketliliğe bırakacağını ve fiyatlarda artış olmayacağını söyledi. Vatandaşlar şimdi ikinci el araba alınır mı sorusunun yanıtını da araştırıyor. İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM DHA'nın haberine göre; Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomobil Meclis Üyesi Fahrettin Batı, ikinci el otomobil sektörünün şu anda durağan dönemini yaşadığını belirtti. İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş olduğunu aktaran Batı, “Pandemiden dolayı ve özellikle hafta sonu uygulanan kısıtlamalar satışları etkiliyor. Daha önceki dönemde de olduğu gibi haziran ayından sonra insanlar nasıl ötelenmiş araç ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde ve çok yüksek bir taleple yaptılarsa, kesinlikle mart ayından itibaren hafta sonu kısıtlamaları kalktığı zaman aynı hareketliliği çok hızlı bir şekilde yaşamayı bekliyoruz." dedi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? Fiyatların bir miktar düştüğüne dair haberler gelirken vatandaşlar ise bundan sonra biraz daha düşüşün olup olmayacağını ya da fiyatların yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili de DHA'ya değerlendirmelerini paylaşan Batı, "Fiyatlar zaten yeterince düştü, önceki fiyatlara göre yüzde 15 civarında bir düşüş var. Eskisi gibi haftalık, aylık bazda bir artış kesinlikle yaşanmayacak. Belki yüzde 5 puan bir artış olabilir, o da nisan ayında olma ihtimali var. Çünkü şu anda altın ve döviz yeterince düşmüş vaziyette. Artışı çok mümkün görmüyoruz” ifadelerini kullandı. "ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIN KANDIRILMAMASI" Ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesinin ağır hasarlı araç alımı ve satışı olduğunu ifade eden Batı, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis toplantılarında en az 2 ayda bir toplantı yapıyoruz ve her toplantımızın gündem maddelerinden bir tanesi de yine bu ağır hasarlı araçlar oluyor. Ağır hasarlı araçlarımızın tamiri yetkili firmalarda yapılmadığı için çıkma parçalarla yeterince özen gösterilmeden yapıldığı için bu araçları satın alan kişiler, aldıktan sonra ciddi masraflarla karşılaşıyorlar. Bu bilerek alınan, karşılaşılan masraflar ve bir de vatandaşların ağır hasarlı olduğunu bilmeden aldığı araçlar var ve ilerleyen dönemlerde bunu öğrendikleri zaman iş işten geçmiş oluyor. Burada da ciddi kayıplar yaşanabiliyor. O nedenle biz özellikle otomotiv sektörünün içerisindeki yönetici ve yetkililer de bunun üzerinde duruyoruz. Ağır hasarlı araçların kesinlikle trafiğe çıkmasını istemiyoruz ya da çıkacaksa da yetkili otomobil bayilerinde tamir edilerek, toplanarak bunun yapılmasını ve bununla birlikte de yetkili ekspertiz raporuyla buna ilaveten de ruhsatlarına, ‘ağır hasarlı’ ibaresinin yazılmasını istiyoruz. Eğer bir vatandaş ağır hasarlı araç almak istiyorsa, onu bilerek alıyorsa yapacak bir şey yok ama önemli olan burada vatandaşların kandırılmaması” diye konuştu.

"SIFIR ALINAN VE HASARLI ÇIKAN ARAÇLAR DEĞİŞTİRİLECEK" Geçen hafta Yargıtay’dan çıkan bir karar olduğunu söyleyen Batı, şu açıklamada bulundu: “Bundan sonra sıfır otomobil alırken otomobil bayisinde boya ya da hasarlı kısım olursa, daha önce tamir ya da işlem görmüş araçlar muadiliyle yeni olarak değiştirilecek. Bir otomobil bayisinden alınan bir otomobil fabrikadan sahibine gelene kadar 7- 8 kişinin elinden geçiyor. Fabrikadan çıktıktan sonra toplanma alanlarına, limanlara, gemilere ve varacağı ülkeye gidiyor. Nihai kullanıcıya gelene kadar minimum 8 değişik şoförün elinden geçiyor bu araçlar. Bazı araçlarda da hasar oluşabiliyor. Bu hasarları bazen düzelterek, satıyorlar. Notlarını almayan, nihai kullanıcıyı bilgilendirip, imza attırmayan bu tip araçları teslim edenler, bu aracın yenilenmesiyle ilgili bu sorunlarla karşı karşıya gelecekler. Mahkeme bu kararı aldı, artık bu karar emsal teşkil edecek. Biz mutlaka yeni araç alan insanların bayilerde araç ile ilgili herhangi bir işlem olmadığına dair belge alsınlar. Ya da sıfır araçlara ekspertiz yaptırsınlar. Çünkü ülkemizde araç yalnızca ihtiyaç değil vergisiyle satın alınan bir mal olduğu için ve yatırım aracı olarak kullanıldığı için insanlarımız için çok önemli bir konu. Buna dikkat ederlerse çok iyi olur.”

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU? Geçtiğimiz günlerde İHA'ya konuşan ve ikinci el otomobil piyasasında son zamanlarda bir hareketlenmenin gözlendiğini aktaran Galerici Uğur Potur ise, ikinci el otomobil piyasasında bir hareketlenmenin olduğunu söyledi. ikinci el araba fiyatları ile ilgili olarak devamlı yükseldiği bir dönemin yaşandığını ancak şu anda fiyatların sabitlenmiş durumda olduğunu belirtti. Yaza doğru araç satışlarının arttığını aktaran Potur, mart ayında kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber ikinci el araba piyasasının da hareketlenmesini beklediklerini söyledi. Galerici Nihat Karip ise son iki haftadır piyasalarda olumlu bir hareketlenmenin olduğunu belirtti. Araç fiyatlarının çok yükseldiğini ve çok fazla düşeceğini düşünmediğini söyleyen Karip, kısıtlamaların kalkmasıyla beraber mart, nisan aylarında çok daha fazla hareketlenme beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar satın alma kararları için bundan sonraki dönemde 2. el araba fiyatları düşecek mi konusunda da araştırma yapıyor. İkinci el araç fiyatları düşüyor mu konusunun yanı sıra vatandaşlar şu anda araba almak için uygun olup olmadığını da merak ediyor.

ŞİMDİ ARABA ALINIR MI? Galerici Nihat Karip, araç almak için uygun bir zaman olduğunu düşündüğünü söyledi. Önceki haftalar ile kıyaslandığı zaman son iki haftadır çok daha fazla araç sattıklarını belirten Karip, kısıtlamaların kalkmasıyla beraber piyasada hareketlenme olacağını düşündüklerini aktardı. Öte yandan araba almak için uygun zaman olduğuna vurgu yapan Ahmet Fidanlı adlı vatandaş da 3 aydır araç baktığını, araç fiyatlarının çok yükseldiğini, uzun zamandır araba aradığını ve alacağı arabayı yeni bulduğunu söyledi. Fiyatların yükselmesine rağmen dalgalanmanın bir durduğunu anlatan Fidanlı, fiyatların çok fazla düşeceğini sanmadığını ve araç almak için uygun zaman olduğunu düşündüğünü belirtti. ONLINE İKİNCİ EL ARABA PİYASASINDA "İLK 3" DEĞİŞMEDİ AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.

Bu yılın ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 14 bin 808 satışla Volkswagen oldu. Renault, 12 bin 910'la ikinci ve Ford da 10 bin 994'le üçüncü sırada yer aldı. Bunları sırasıyla 10 bin 128 adetle Fiat, 5 bin 632 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 597 adetle BMW, 5 bin 589 satışla Opel, 5 bin 39'la Peugeot, 4 bin 964 adetle Hyundai ve 3 bin 685'le de Toyota izledi. En çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 4 bin 320 satışla zirvedeki konumunu korudu. Satışlarda, Renault Clio 3 bin 334 adetle ikinci, Renault Megane 3 bin 320 adetle üçüncü oldu. Ford'un Focus modeli ise 3 bin 89 adetle dördüncü, Opel Astra da 2 bin 528 adetle beşinci sırada yer aldı. Ardından 2 bin 469 adetle Toyota Corolla, 2 bin 404 adetle Renault Fluence, 2 bin 97 adetle Fiat Egea, 2 bin 96 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 25 adetle de BMW 5 Serisi sıralandı. OCAK AYI VERİLERİNE GÖRE İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI NE DURUMDA? İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi. AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.