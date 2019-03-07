Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Dizideki araçla aynı donanım ve özelliklere sahip olan araç görenleri kendine hayran bırakırken, yapay zekası ile de emsallerini kıskandırıyor.

'Kara Şimşek' yollara geri döndü

Aslen Uşaklı olan ve Almanya’nın Münih kentinde yaşayan Ramazan Çelik ve Özcan Temel isimli gençler yaklaşık 5 yıl süren çalışmanın ardından, 80’lerin efsanevi dizisi Kara Şimşek’te konuşabilen yapay zekalı otomobil Kitt’in birebir aynısını yaparak Türkiye’ye gezmeye geldiler.

Hurdalıktan aldıkları dizide kullanılan aracın aynısı olan 1982 model Pontiac marka otomobili modifiye ederek birebir aynı hale getiren Uşaklı gençler, yaptıkları aracın keyfini sürüyor. Banaz ilçesi Hamam Boğazı Termal tesislerine gezmeye gelen gençler ilçenin ilgi odağı haline gelirken, aracı gören vatandaşlar durdurup hatıra fotoğrafı çekilmek için birbirleriyle yarışıyor.

ÇOCUKLUK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ' 1982-1986 yılları arasında ABD’de yayınlanan ve Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanarak popüler olan efsane televizyon dizisinin aracı Kitt’in aynısını yapan gençlerden Ramazan Çelik hikayelerini şöyle anlattı: “Küçükken 80’li yıllarda maddi durumumuz iyi olmadığı için Kara Şimşek dizisini komşudan izlemeye çalışırdık. Yıllar sonra Almanya’ya işçi olarak gittik, çocukluk arkadaşım Özcan ile bu hayalimiz olan arabayı araştırmaya başladık. Hurdalıktan aynısını bulduk. Sonrasından 5 yıl süren araştırma ve çalışma sonrası internetten ve 5 farklı ülkeden arabanın parçalarını tamamladık. Çocukluk hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Şimdi de ülkemize gezmeye geldik.”