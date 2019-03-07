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Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Uşaklı 2 genç, çocukluk hayalleri olan 80’li yılların efsane dizisi Kara Şimşek’in unutulmaz aracı Kitt’in aynısını yaparak Türkiye’ye gezmeye geldiler.

Dizideki araçla aynı donanım ve özelliklere sahip olan araç görenleri kendine hayran bırakırken, yapay zekası ile de emsallerini kıskandırıyor.

'Kara Şimşek' yollara geri döndü

Aslen Uşaklı olan ve Almanya’nın Münih kentinde yaşayan Ramazan Çelik ve Özcan Temel isimli gençler yaklaşık 5 yıl süren çalışmanın ardından, 80’lerin efsanevi dizisi Kara Şimşek’te konuşabilen yapay zekalı otomobil Kitt’in birebir aynısını yaparak Türkiye’ye gezmeye geldiler.
Hurdalıktan aldıkları dizide kullanılan aracın aynısı olan 1982 model Pontiac marka otomobili modifiye ederek birebir aynı hale getiren Uşaklı gençler, yaptıkları aracın keyfini sürüyor. Banaz ilçesi Hamam Boğazı Termal tesislerine gezmeye gelen gençler ilçenin ilgi odağı haline gelirken, aracı gören vatandaşlar durdurup hatıra fotoğrafı çekilmek için birbirleriyle yarışıyor.

ÇOCUKLUK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ'

ÇOCUKLUK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ'
1982-1986 yılları arasında ABD’de yayınlanan ve Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanarak popüler olan efsane televizyon dizisinin aracı Kitt’in aynısını yapan gençlerden Ramazan Çelik hikayelerini şöyle anlattı: “Küçükken 80’li yıllarda maddi durumumuz iyi olmadığı için Kara Şimşek dizisini komşudan izlemeye çalışırdık. Yıllar sonra Almanya’ya işçi olarak gittik, çocukluk arkadaşım Özcan ile bu hayalimiz olan arabayı araştırmaya başladık. Hurdalıktan aynısını bulduk. Sonrasından 5 yıl süren araştırma ve çalışma sonrası internetten ve 5 farklı ülkeden arabanın parçalarını tamamladık. Çocukluk hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Şimdi de ülkemize gezmeye geldik.”

'FOTOĞRAF ÇEİLMEK İÇİN YOLLARDA ÇOK DURDURAN OLDU'

'FOTOĞRAF ÇEİLMEK İÇİN YOLLARDA ÇOK DURDURAN OLDU'
Efsane aracın yapımının diğer kahramanı Özcan Temel de aracın yapımı için uzun uğraşlar verdiklerini kaydederek, “Aracı son haline getirdikten sonra arkadaşım Ramazan ile kafa kafaya verip memleketimize gezmeye gidelim dedik. Seyahatimiz boyunca fotoğraf çekilmek için yollarda çok durduran oldu. 80’li yıllarda yaşayanlar için özel bir anlam taşıyan bu aracı yaptığımız ve sahip olduğumuz için çok mutluyuz gururluyuz. Türkiye’ye geldiğimizden beri reklam filminde çıkmamız için bile birçok arayan oldu, teklifler geldi” dedi. Uşaklı gençler araçları ile yaklaşık 1 ay daha ülkede kalarak farklı yerleri ziyaret edeceklerini belirtirken, “Yollarda bizi görenler şaşırmasın, isteyen herkesle sohbet edip fotoğraf çekiliyoruz” dediler. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
kara şimsek Kitt almanya

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