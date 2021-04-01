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Uzmandan açıklama geldi: ‘Çip krizi’ ikinci el araba fiyatlarını bu tarihlerde artırabilir!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 01.04.2021 15:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile birlikte otomotiv sektörünü durdurma noktasına gelen çip krizinin etkileri büyümeye devam ediyor. Sıfır araç üretimi azalırken, uzmanlardan ikinci el araçlar için fiyatlar artabilir yorumu geldi. MASFED Genel Sekreteri yaptığı açıklamada 'çip krizi' ile birlikte ikinci el araba fiyatlarının artabileceğini belirtti.

Uzmandan açıklama geldi: ‘Çip krizi’ ikinci el araba fiyatlarını bu tarihlerde artırabilir!

MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, pandemi sebebiyle otomotiv sektöründe küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara çip krizinin de eklenerek otomobil markalarının üretimini etkilediğini, bu durumun ikinci el otomobil fiyatlarını artırabileceğini ifade etti.

'İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI ARTABİLİR'

Hızlı bir yükselişin ardından 2020’nin son ayları itibariyle düşük bir seyir izleyen ikinci el otomobil fiyatlarının faizin yükselmesi, döviz kurunun dalgalı seyri ve pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi ile tekrar yükselmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, salgın sebebiyle fabrikalarını kapatan otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlamasıyla stokta bulunan çiplerin tükendiğini, bu durumun da malzeme sıkıntısına yol açarak araç üretimini sekteye uğrattığını belirtti. Dünya genelindeki otomobil üreticilerinin Mart ayı itibariyle önlem alarak üretime ara vermeye başladıklarını ifade eden Berktaş ‘‘Tüm dünya genelinde yaşanan normalleşme sürecinde otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlaması malzemelerde yaşanan stok sorununu da beraberinde getirdi. Yıl boyunca çip tedarik sorununun devam edebileceğini öngören otomotiv fabrikaları tekrar üretime ara vermek durumunda kalıyor. Sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan bu aksaklıklar ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacaktır’’ diye konuştu.

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'NİSAN MAYIS AYLARINDA FİYATLAR ARTABİLİR'

Küresel ölçekte sıfır araç üretiminde yaşanan bu sıkıntıların yanı sıra bankaların uyguladığı yüksek faiz oranları ve dövizin dalgalı seyrinin ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine sebep olabileceğini söyleyen Berktaş ‘’Pandemi sebebiyle sıfır araçların üretiminde ve tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklar ikinci el fiyatlarının yükselmesinde büyük rol oynamıştı. Ancak faiz oranlarının düşmesi ve yıl sonuna doğru sıfır araçların gelmesi ile fiyatlarda yüzde 15’e varan bir düşüş yaşanmaya başladı. Şu an ikinci el fiyatları stabil seyrediyor. Fakat Nisan Mayıs ayları itibariyle yaşanabilecek tedarik sıkıntısı, döviz ve faiz oranlarının yüksek oluşu piyasaya yansıyacak, fiyatları da yükseltecektir.

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Bu durum henüz fiyatlara yansımadığı için araç alacak vatandaşlarımız süreci iyi değerlendirmeli; şimdi araç sahibi olmak için en uygun zamanları yaşıyoruz. Bunun yanı sıra yaz ayları geliyor, Ramazan ayı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamalarının da gevşetilmesi bekleniyor. İnsanlar bayram tatiline, yazlığına, memleketine gitmek isteyecek. Virüsten korunmak için toplu taşıma araçları yerine özel araçların tercih edilmesi de ikinci ele talebi artıracaktır, bunun da fiyatlara yansıması olacaktır’’ dedi.

(İHA)

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