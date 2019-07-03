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'Vergi indirimlerinin devamı otomotiv sektörü için kritik'

OTOMOTİV HABERLERİ  | 03.07.2019 10:51 | Son Güncelleme

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sektöründe vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın, otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

'Vergi indirimlerinin devamı otomotiv sektörü için kritik'

Yenigün, ÖTV ve KDV destek programının sona ermesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan otomotivde mevcut yatırımların korunması, ekosistemin faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve yeni yatırımların çekilebilmesi için iç pazarın cazibesinin çok önemli bir etken olduğunu vurguladı.

İç pazarın yılın başından bu yana vergi indirimi desteğine rağmen yüzde 45 gerilediğini aktaran Yenigün, "ÖTV ve KDV indirimlerinin sona ermesi ile de satışlar adeta durdu. Otomotiv sektörünün tamamı için önemli ölçüde destek sağlayan bu programın sona ermesi ile sektörün içinde bulunduğu koşullar daha da zorlaşmış oldu. Bu durumda, iç pazarın mevcut durumunu koruyabilmesi için otomotiv sektörünün tüm paydaşları olarak ortak beklentimiz, otomotivin Türkiye için en öncelikli sanayi olması kabulü ile sektörün bu dönemde zarar görmemesi için destek programlarının süreç boyunca devamının sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Yenigün, OSD olarak, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu desteğin devam ettirilmemesi sanayinin üretim adetlerine de olumsuz olarak yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
ÖTV ve KDV indirimleri Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yen

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