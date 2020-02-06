Vergisi düşük sıfır otomobiller daha çok tercih edildi

Türkiye'de tüketiciler 2019'da sıfır otomobil alırken en çok dizel yakıtlı, otomatik şanzımanlı, orta alt sınıf (C segment) model sedan araçlardan yana tercihlerini kullandı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) derlediği bilgilere göre, trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2019'da 12 milyon 503 bin 49'a yükseldi.

Sıfır otomobiller 44 bin 406 adetle en çok ocak ayında yollara çıkarken bunu 43 bin 992 ile kasım, 43 bin 398 ile ekim ayı izledi. En az trafiğe kayıt ise 18 bin 249 otomobille haziranda oldu.

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 386 bin 748'e ulaşırken birçok modelini yurt içinde üreten Renault 59 bin 839 adet ve yüzde 15,5 payla 2016'dan bu yana zirvedeki yerini koruyor.

Renault'un bu satış performansını 52 bin 30 otomobille yine birçok modelini Türkiye'de üreten Fiat takip ederken 2015 yılının en çok satan markası Volkswagen geçen yıl 39 bin 555 otomobille üçüncü sırada yer aldı.

Tüketiciler geçen yıl sıfır otomobilde en çok dizel yakıtlı, sedan gövdeli, otomatik şanzımanlı, orta alt sınıf modelleri tercih etti.