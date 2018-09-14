FİNANS

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 14.09.2018 09:31 | Son Güncelleme

Volkswagen "Beetle" model binek otomobillerinin üretimini gelecek yıl durduracak

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye'de halk arasında "tosbağa" olarak adlandırılan, "Beetle" model binek otomobillerinin üretimine son vereceğini duyurdu.

Volkswogen'in ABD temsilciliğinden yapılan açıklamada, halen 3. nesil modelleri piyasada olan aracın üretiminin gelecek yıl temmuz ayında sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, aracın yakın gelecekte yeniden piyasaya sürülmesinin planlanmadığı kaydedildi.

İlk kez Nazi dönemi Almanya'sında 1938'de piyasaya sürülen Beetle, 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu.

Şirket 1998'de "New Beetle" adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya sürmüş, 2012'den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı.

AA

PARTNERSette ziyaretSette ziyaret
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısıİkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
wolkswagen Beetle vos vos üretim durdurma

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Ağrı Dağı'nda yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

Ağrı Dağı'nda yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

1000 kişinin çalıştığı fabrikada üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı fabrikada üretim durduruldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şuan yıkıldım resmen tüh tüh
Diğer Haberler
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı

İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı

Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor

Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor

Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil

Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil

Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!

Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti

Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.