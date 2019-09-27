FİNANS

Volkswagen'den yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann "Volkswagen Türkiye'de üretim tesisi için son görüşmeleri yürütüyor" dedi.

Volkswagen'den yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" diyen Volkswagen'in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar eurodan ($1.09 milyar) daha fazlaya mal olacağını belirtiyor.

Kaynaklar; kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300,000 kadar üreteceğini belirttiler.

Kaynaklara göre inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4,000 kişiye istihdam yaratabilir.

Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu. Bulgaristan'ın da tesis için aday ülkeler arasında olduğu biliniyordu.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann üretim tesisi

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