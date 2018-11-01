FİNANS

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 01.11.2018 17:26 | Son Güncelleme

Yıllık 230 milyar euroluk cirosu olan Alman otomobil devi Volkswagen'e mazotlu araçlardaki emisyon hataları yüzünden yaklaşık 30 bin sürücü adına Tüketicileri Koruma Merkezleri Birliği (VZBV) ve Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından dava açıldı.

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Tüketicileri Koruma Merkezleri Birliği ve Alman Otomobil Kulübü, 30 bine yakın Volkswagen sahibinin uğradıkları zararların tanzimi adına Braunschweig mahkemesine 240 sayfalık şikayet dosyasını ileterek dava açtı. Tüketicileri Koruma Merkezleri Birliği Başkanı Klaus Müller, açılan davanın örnek bir dava olduğunu ve dava açanların herhangi bir maddi yükümlülük üstlenmeyeceğini söyledi.

"Tüketicileri zarara uğratmak ve kandırmak" başlığı altında açılan davanın neticelenmesi halinde emsal teşkil edeceğini belirten Müller, zarara uğrayan müşterilerin zararlarının tanziminin sağlanacağını söyledi. Tüketicileri Koruma Merkezleri Birliği ve Alman Otomobil Kulübü, Volkswagen araç sahiplerinin davaya dahil olabilmeleri için kayıtlarını yaptırmaları çağrısında bulundu.
Hukukçular ise, açılan davanın Volkswagen'in aleyhine sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi. Tüketici ve Adalet Bakanı Katarina Barley, VW müşterilerinin zararının tanzim edileceğini, bundan dolayı firmanın buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

2015 yılında ABD çevre ajansları tarafından mazotlu araçlarda emisyon manipülasyonu yapıldığının belirlenmesinin ardından başlatılan araştırmalar neticesinde Almanya'da 2.5 milyon Volkswagen aracında emisyon hilesi yapıldığı tahmin ediliyor. VW, emisyon skandalının ardından ABD’de açılan toplu davaları kaybetmiş ve 16 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
wolksvagen Emisyon skandalı dava

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