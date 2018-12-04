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Volkswagen ID hatchback’e rakip olacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.12.2018 08:50 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Audi, 2018 Los Angeles Motor Show’da yaptığı açıklamada önümüzdeki aylarda giriş seviyesinde elektrikli bir hatchback modeli tanıtacağı müjdesini verdi. İşte detaylar.

Volkswagen ID hatchback’e rakip olacak

Audi’nin dış tasarım sorumlusu Andreas Mindt,geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere kapılarını açan 2018 LA Auto Show’a bizzat katıldı. Fuarda açıklama yapan Mindt, önümüzdeki aylarda giriş seviyesi tam elektrikli bir hatchback’in geleceğini doğruladı. Önümüzdeki birkaç ay içinde bir konsept ile gözler önüne çıkacak olan Volkswagen ID rakibi, 2025 yılına kadar piyasaya sürülecek olan 12 tam elektrikli Audi’den biri olacak.

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2018 LA Motor Show’da açıklama yapan Andreas Mindt, insanların genelde iyi görünen ve iyi bir tasarıma sahip bir otomobil istediklerini, aracının EV ya da geleneksel içten yanmalı motorlu olup olmamasının pek çok insan için ikinci planda kaldığını belirtti. Bu nedenle yeni tam elektrikli hatchback’in geleneksel bir tasarıma sahip olacağını söyledi. Mindt, markanın ancak bu sayede halihazırda hitap ettiği müşterilerinden uzaklaşmadan elektrifikasyona sorunsuz geçiş yapabileceğini düşünüyor.

Öte yandan konuşmasında kompakt bir EV tasarlamanın zorluklarından yakınan Mindt, “Bu otomobil tasarımcıları için en zor işlerden biri. Seri üretimi düşük maliyetli ve ucuza satılabilecek giriş seviyesinde bir arabanın güzel görünmesini sağlamak oldukça zor bir iş” dedi.

Audi’nin hali hazırda tam elektrikli araçlar için bir dizi mimari platforma erişimi var. Ancak Alman üretici giriş seviyesindeki bu modeli için VW ID’de de kullanılan Volkswagen Group’a ait ve oldukça düşük maliyetli bir EV platformu olan MEB platformunu tercih ediyor. Bu sayede müşterilere fiyat / performans açısından en makul elektrikli otomobilin sunulması planlanıyor.

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