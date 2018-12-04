Volkswagen ID hatchback’e rakip olacak

Audi’nin dış tasarım sorumlusu Andreas Mindt,geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere kapılarını açan 2018 LA Auto Show’a bizzat katıldı. Fuarda açıklama yapan Mindt, önümüzdeki aylarda giriş seviyesi tam elektrikli bir hatchback’in geleceğini doğruladı. Önümüzdeki birkaç ay içinde bir konsept ile gözler önüne çıkacak olan Volkswagen ID rakibi, 2025 yılına kadar piyasaya sürülecek olan 12 tam elektrikli Audi’den biri olacak.

A3 Sportback muadili olacak olan giriş seviyesi elektrikli Audi geleneksel bir tasarıma sahip olacak!



2018 LA Motor Show’da açıklama yapan Andreas Mindt, insanların genelde iyi görünen ve iyi bir tasarıma sahip bir otomobil istediklerini, aracının EV ya da geleneksel içten yanmalı motorlu olup olmamasının pek çok insan için ikinci planda kaldığını belirtti. Bu nedenle yeni tam elektrikli hatchback’in geleneksel bir tasarıma sahip olacağını söyledi. Mindt, markanın ancak bu sayede halihazırda hitap ettiği müşterilerinden uzaklaşmadan elektrifikasyona sorunsuz geçiş yapabileceğini düşünüyor.