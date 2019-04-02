Volkswagen’in efsane modeli Golf 45 yaşında

Avrupa’nın en başarılı otomobili Golf, 45 yaşına bastı. İlk olarak, 29 Mart 1974’te Wolfsburg’da yer alan Volkswagen fabrikasında markanın en çok satan modeli olacak olan Golf’ün üretimine resmî olarak başlandı. O günlerde Volkswagen’deki hiç kimse efsanevi Beetle’ın halefi bu otomobilin dünyanın dört bir tarafında 35 milyondan fazla satacağını ve günümüzde de satmaya devam edeceğini tahmin etmiyordu. Matematiksel olarak ele alırsak, modelin 45 yıl önce üretime geçmesinden itibaren, kesintisiz her gün, her 41 saniyede dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi yeni bir Golf sipariş etti. Bu da yılda yaklaşık olarak 780 bin otomobil gibi bir ortalamaya denk geliyor.

Golf modelinin markanın kalbinde konumlandığını belirten Volkswagen Faaliyet Genel Müdürü Ralf Brandstätter, “Teknolojiye başka hiçbir otomobilin olmadığı kadar bağlı olan Golf, güvenlik teknolojisini ilk defa milyonlarca insan için maddi anlamda erişilebilir kıldı. Bu özelliği sayesinde bütün bir nesil üzerinde etki bıraktı. Golf, 7 nesildir Volkswagen’in marka olarak gelişerek dünyanın en önemli otomotiv üreticilerinden biri olmasına katkıda bulunmuştur” dedi.