FİNANS

Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye tesisinde üretilmesi beklenen Passat ve Superb modellerine ilişkin, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Bu nedenle aramızda hoş bir yarış olacak Türkiye'de de üretildiği zaman... Onlar kendi iddialarını ortaya koyacaklar, biz kendi iddiamızı ortaya koyacağız." dedi.

Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu

Volkswagen (VW) Grubu markalarından olan Skoda'nın "amiral gemisi" Superb'in tanıtımı, geçen hafta İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Türkiye otomobil pazarı, VW Türkiye yatırımı ve VW'nin Passat ile Superb modellerinin Türkiye'de üretme planlarına ilişkin soruları yanıtladı.

Bu yıl Türkiye otomobil pazarının 350-400 bin civarında yılı kapatabileceğini belirten Başar, "Eylül sonu 228 bin adetle bittiğini düşünürseniz, bundan sonraki dönemde ilk 9 ayda mukayese edilmeyecek bir hacim yaşanacak. Bunda en önemli etki faizlerin düşmüş olmasıdır. Ayrıca, iklim biraz daha iyileşiyor ve ekonomiye olan güven gittikçe artıyor. Gelecek yıl bunun devam edeceğini ve sadece otomobil olarak 500 bin civarında bir otomobil pazarı oluşacağını düşünüyoruz. Biz bu senenin son 2 ayından ve gelecek senenin 12 ayından umutluyuz." diye konuştu.

"BİZE ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye yatırımını bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak "olağanüstü" olarak değerlendirdiğini ifade ederek, bunun Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sunacağına inandığını vurguladı.

Söz konusu yatırımı şirket olarak da desteklediklerini ifade eden Başar, şunları kaydetti:

"Volkswagen ailesi içinde Skoda'nın ve Superb'in çok özel bir yeri var. Bunlar birbirine teknoloji transferi yapıyorlar. Bu modeli dizayn eden ekip, bugün Avrupa'da el üstünde tutulan bir ekip. Dolayısıyla bu performansı ve başarıyı yerli üretimle de sürdürecekler. Hem ülke ekonomimiz açısından hem bizim bilinirliğimiz açısından hem rekabet gücümüz açısından bu modelin Türkiye'de üretilecek olması bizi çok mutlu ediyor. Bize çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz."

"VW, NE KADAR İSABETLİ BİR YATIRIM YAPTIĞINI GELECEK YILLARDA GÖRECEK"

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Başar, Volkswagen'in Türkiye'ye olan bakışına değinirken, şirketin bakış açısının "son derece" müspet olduğunu, Türkiye'de Volkswagen temsilciliğini yapan şirketlerle Volkswagen Grubu arasında çok sıkı bir iş birliği bulunduğunu söyledi.

Birçok konuda Türkiye'den örnek alınan uygulamaların Volkswagen tarafından transfer edildiğini ve kendi ülkelerinde de incelendiğini aktaran Başar, "İşini iyi yapan ekipler burada. Türkler gerçekten işini iyi yapıyor Volkswagen dünyasında. Biz de işimizi iyi yapan bir ekibiz. Bu ilişkinin müspet bir şekilde gelişeceğine inanıyorum." dedi.

Son dönemde yaşanan gelişmelerden Volkswagen'in yatırımının etkilenmeyeceğine işaret eden Başar, şöyle devam etti:

"Üretici birimler, 100-150 yıllık iş birlikleri içinde bu yatırımları yaparlar. Küçük olaylar, küçük siyasal gelişmeler bu büyük, dev markaların yatırım kararlarını etkilemez. Baktığınız zaman, Volkswagen ailesi, dünyanın her yerinde yatırım yapıyor. Türkiye'yi tercih etmeleri de haklı gerekçelere dayanıyor. Kendileri de, Volkswagen Grubu açısından düşünüldüğünde, içinde Skoda da var tabii, bunun ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu gelecek yıllarda görecekler. Bunlardan emin olmasalar zaten böyle bir yatırımı yapmazlardı"

"ARAMIZDA HOŞ BİR YARIŞ OLACAK"

Zafer Başar, Passat ve Superb'in Türkiye'de üretilecek olmasının Avrupa çapında rekabeti de beraberinde getireceğini belirterek, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Bu nedenle aramızda hoş bir yarış olacak Türkiye'de de üretildiği zaman... Onlar kendi iddialarını ortaya koyacaklar, biz kendi iddiamızı ortaya koyacağız. Ama Volkswagen Grubu şöyle bakıyor; yapılmış olan bir ürünün tüketiminin de o coğrafya içinde olması tabii ki üretici birim açısından, ekonomik açıdan çok büyük bir fayda sağlar. Bu faydayı Türkiye'de gerçekleştirmek isteyeceklerdir." diye konuştu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ekim ayı başında, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu. Hangi modellerin Türkiye'de üretileceği ise açıklanmamıştı.

Kaynak: AA

PARTNERKortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!Kortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!
2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!
6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Volkswagen passat superb

En Çok Okunan Haberler

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Türkiye'den ABD'ye dev yatırım

Türkiye'den ABD'ye dev yatırım

100 metrekarelik dükkanda işleyip dünyaya satıyor

100 metrekarelik dükkanda işleyip dünyaya satıyor

Türkiye'de üretilecek iki model belli oldu

Türkiye'de üretilecek iki model belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 Volkswagen Golf 8 (2020 yeni Golf 8) tanıtıldı! Golf 8 özellikleri: Tasarım ve amblem değişti

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İkinci el otomobil satışlarında dolandırıcılık ve sahteciliğe dikkat

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İhraç edilen 100 araçtan 40'ı Kocaeli'den

İhraç edilen 100 araçtan 40'ı Kocaeli'den

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Renault ve Fiat birleşmesinde önemli gelişme

Dev birleşmede önemli gelişme

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.