Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu

Volkswagen (VW) Grubu markalarından olan Skoda'nın "amiral gemisi" Superb'in tanıtımı, geçen hafta İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Türkiye otomobil pazarı, VW Türkiye yatırımı ve VW'nin Passat ile Superb modellerinin Türkiye'de üretme planlarına ilişkin soruları yanıtladı. Bu yıl Türkiye otomobil pazarının 350-400 bin civarında yılı kapatabileceğini belirten Başar, "Eylül sonu 228 bin adetle bittiğini düşünürseniz, bundan sonraki dönemde ilk 9 ayda mukayese edilmeyecek bir hacim yaşanacak. Bunda en önemli etki faizlerin düşmüş olmasıdır. Ayrıca, iklim biraz daha iyileşiyor ve ekonomiye olan güven gittikçe artıyor. Gelecek yıl bunun devam edeceğini ve sadece otomobil olarak 500 bin civarında bir otomobil pazarı oluşacağını düşünüyoruz. Biz bu senenin son 2 ayından ve gelecek senenin 12 ayından umutluyuz." diye konuştu. "BİZE ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAĞINA İNANIYORUZ"



Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye yatırımını bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak "olağanüstü" olarak değerlendirdiğini ifade ederek, bunun Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sunacağına inandığını vurguladı.

Söz konusu yatırımı şirket olarak da desteklediklerini ifade eden Başar, şunları kaydetti: "Volkswagen ailesi içinde Skoda'nın ve Superb'in çok özel bir yeri var. Bunlar birbirine teknoloji transferi yapıyorlar. Bu modeli dizayn eden ekip, bugün Avrupa'da el üstünde tutulan bir ekip. Dolayısıyla bu performansı ve başarıyı yerli üretimle de sürdürecekler. Hem ülke ekonomimiz açısından hem bizim bilinirliğimiz açısından hem rekabet gücümüz açısından bu modelin Türkiye'de üretilecek olması bizi çok mutlu ediyor. Bize çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz." "VW, NE KADAR İSABETLİ BİR YATIRIM YAPTIĞINI GELECEK YILLARDA GÖRECEK"



Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Başar, Volkswagen'in Türkiye'ye olan bakışına değinirken, şirketin bakış açısının "son derece" müspet olduğunu, Türkiye'de Volkswagen temsilciliğini yapan şirketlerle Volkswagen Grubu arasında çok sıkı bir iş birliği bulunduğunu söyledi. Birçok konuda Türkiye'den örnek alınan uygulamaların Volkswagen tarafından transfer edildiğini ve kendi ülkelerinde de incelendiğini aktaran Başar, "İşini iyi yapan ekipler burada. Türkler gerçekten işini iyi yapıyor Volkswagen dünyasında. Biz de işimizi iyi yapan bir ekibiz. Bu ilişkinin müspet bir şekilde gelişeceğine inanıyorum." dedi.