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Volkswagen Manisa için ilk resmi adımı attı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

Dünya otomotiv devi Volkswagen, Manisa’da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurdu. Şirketin Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 2447 sayılı ilanı, bugünkü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer almasının ardından Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap açıklamalarda bulundu.

Volkswagen Manisa için ilk resmi adımı attı

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, otomotiv sektörünün Dünya devleri arasında yer alan Volkswagen firmasının yatırım için Manisa’yı seçmesiyle ilgili açıklama yaptı. Yatırımın Manisa ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Geçtiğimiz ay içinde T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın açıklamalarıyla, Volkswagen’in yatırım için Türkiye’ye olumlu baktığını, konunun Alman Ticaret Bakanlığı ile de görüşüldüğünü ve yatırım için Manisa’nın seçildiğini öğrenmiştik. Bugün itibariyle bu yatırım resmi olarak kesinleşti. Nihai karar öncesinde, Bulgaristan seçeneğine kıyasla tüm yatırıma uygunluk üstünlükleriyle Manisa sonucuna varılacağı kendisini göstermiş olsa da, bunun resmi olarak gerçekleştiği haberini heyecanla bekliyorduk. Bugün itibariyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Alman Otomotiv Devi Volkswagen, Manisa’da ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ unvanlı şirketini kurdu. Şirketin Merkezi Manisa-Yunusemre ilçesi olarak kesinleşti. Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil edildi. Manisa’da kurulan şirketin; yapılan Ticaret Sicil Tesciline göre faaliyet konusunun, otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek olduğunu somut olarak öğrenmiş bulunuyoruz. Manisa ve Türkiye için hayırlı olsun" dedi.

'İSTİHDAM VE YATIRIMLAR ARTACAK'

İstihdam ve yatırıma dikkat çeken Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 22 yılda Türkiye’ye bu sektörde ve bu çapta yeni yatırım gelmemişti. Türkiye’ye 1990 yılında Opel, 1994 yılında Toyota, 1995 yılında Hyundai ve 1996’da da Honda yatırım yapmıştı. 22 yıl sonra ilk kez büyük bir markanın Ülkemize girişi sektöre çok ciddi bir ivme katacaktır. Ana sanayi ve yan sanayiyle beraber 15 bin civarında istihdam sağlayacağı öngörülüyor. Bu yatırım Manisa’da diğer sektörlere de sağlayacağı girdilerle katma değeri yüksek bir yaşam alanı da oluşturacaktır. Etkisi Manisa ile de sınırlı olmayacak! Türkiye’ye başka yatırımları da çekeceğini düşünüyorum. Günümüzde rekabet sadece ülkeler ve şirketler arasında değil, aynı zamanda şehirler arasında da yaşanmakta. Şehirler de tıpkı ürün ve hizmetler gibi markalaşabilmektedir. İşte bu noktada, Manisa’nın Dünya ölçeğinde yatırım, üretim ve ekonomi şehri olarak bir defa daha dikkat çektiği bugünden itibaren Manisa halkı, Manisa yöneticileri, Manisalı iş dünyası, üretim ve faaliyet temsilcileri olarak hepimize yeni görevler düşüyor. Tarım ve sanayiden, kültür ve turizme kadar ürün, hizmet ve marka üretebileceğimiz her alanda, Manisa’nın cazibesini daha iyi seviyelere taşıyacak, yeni bir vizyon çalışmasında bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Volkswagen’in Manisa’ya kısa sürede entegrasyonu için altyapıdan ulaşıma, teknik hizmet ve ihtiyaç duyacağı iş ortaklıklarından, çalışanlarının ikametine kadar her aşamada rasyonel olanı yapmamız da bu markalaşma vizyonuna önemli güç ve referans kazandıracaktır.”

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