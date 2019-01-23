FİNANS

Volvo, İsveç'te 200 bin otomobili geri çağırdı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 23.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

Volvo, İsveç’te yakıt hortumundan kaynaklı bir sorun nedeniyle 200 bin otomobili geri çağırdı.

Volvo, İsveç'te 200 bin otomobili geri çağırdı

Volvo, İsveç’te yakıt hortumundan kaynaklı bir sorun nedeniyle 200 bin otomobili geri çağırdı.

İsveç devlet televizyonu, İsveç'te satılan Volvo otomobillerin yakıt hortumlarında yapılan bir yanlış nedeniyle 200 bin otomobilin geri çağrıldığını duyurdu. Volvo Basın Sözcüsü Annika Bjerstaf, “Firmamız güvenlik önlemi olarak 2015/ 2016 yılında satılan 11 farklı modeli geri çağırdı. Müşterilerimizin Volvo otomobilleri satan firmalarla iletişime geçmelerini öneriyoruz" dedi.

Araçların geri çağrılmasının Volvo'ya ne kadar paraya mal olacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
volvo otomobil geri çağırma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Biz sözde dinden islamiyetten dem vuralım. adamların dini yok. biz sözde kul hakkı deriz. bunu hangi Müslüman ülke yapar. demokrasi özgürlükler ve insanlık ülkesi İsviçre de yaşamayı çok isterdim...
REMEN ?
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