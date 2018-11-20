VW – Ford İttifakı’na son noktayı koydu!

Bu ayın başlarından beri Volkswagen ve Ford’un birlikte elektrikli otomobil geliştireceğine ve üreteceğine dair çok fazla spekülasyon yapıldı. Çeşitli iddialar ortaya atıldı. Volkswagen CEO’su Herbert Diess ise dün yaptığı açıklama ile haftalardır gündemi meşgul eden ittifak meselesine son noktayı koydu. Ford ile ortak geliştirme programının varlığını doğrulayan Diess, birleşme iddialarını reddetti. “Görüşmelerimizin amacı hiçbir zaman Ford ile tam bir birleşme olmadı” diyen Diess, Ford ile birleşmenin gündemde olmadığını ve ABD’li şirketten hisse almayacaklarını belirtti. Durumu çekirdek ittifak olarak tanımlayan Diess, “İki şirket de birbirlerini hem ürün hem de bölge açısından çok iyi tamamlıyorlar. Hafif ticari araçların ortak geliştirilmesi, öngörülen işbirliğinin merkezinde yer alıyor” dedi. Başlangıçta hafif ticari araçlar için düşünülen işbirliğinin ilerleyen dönemlerde pick-up ve SUV üretimi gibi belirlenen bazı alanlara doğru genişleme potansiyeli olduğunu belirtmeyi de ihmal etmedi.

Her iki tarafında işbirliğinin ana hatlarında anlaşması durumunda yıl sonuna kadar bir ön anlaşma imzalanacağı duyuruldu.

Volkswagen Ford’a MEB elektrikli araç mimarisi ile otomobil üretmesine izin vermeyecek! Volkswagen Group’a ait olan MEB platformu bazı uzmanlar tarafından bir elektrikli otomobil üretmek için halihazırdaki en düşük maliyetlere sahip EV platformu olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda böyle bir inisiyatife sahip Alman otomotiv devinin Amerikan rakibi Ford’un bu ayrıcalığa erişmesine izin vermesi zaten beklenemezdi. Şimdilerde Avrupa’nın EV üretim ağını kurmaya hazırlanan VW Group, bünyesinde faaliyet gösteren dört marka (Audi, Porsche, SEAT, Skoda) ile birlikte Avrupa’nın en büyük EV üreticisi olma yolunda hızla ilerliyor. Alman otomotiv devi kısa bir süre önce Hannover, Emden ve Zwickau fabrikalarını EV üretim tesisine dönüştürmek için çalışmalar başladı. Herbert Diess’in EV üretimini Avrupa’da geniş bir alana yaymak istemediği biliniyor. Ancak markanın sadece bu üç tesisle bile Avrupa’nın en büyük EV üretim ağına sahip olacağını iddia ediliyor.