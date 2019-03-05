FİNANS

Yarı fiyatına satılık 26 bin araç

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

Araç kiralama sektörünün önde gelen isimlerinden Fleetcorp'un iflasının ardından, 26 bin aracı İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satılığa çıkarıldı.

Türkiye'de 26 bin araçlık filosu ile faaliyet gösteren Fleetcorp'un iflasıyla birlikte bünyesindeki araçlar, İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Araç kiralama firması iflas etti

Alacaklı bankalara ve finans kurumlarına toplam 1.3 milyar TL borcu olan firmanın iflası ile birlikte İstanbul'daki bir çok otopark bu firmaya ait araçlarla dolma noktasına geldi. Bünyesinde üst sınıftan alt sınıfa kadar bir çok araca sahip olan firmanın araçları her kesimden alıcıya fırsat sunuyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com sahibi Caner Çakı; araç alacak olanlar için bunun büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Çakı, Fleetcorp'un iflasını vermesinin ardından söz konusu araçların değerlerinin yarı fiyatına satışa çıktığını belirterek; ''Bir süre önce faaliyetlerine son veren Türkiye'nin en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Fleetcorp resmen iflas etti.
Bu dev kiralama şirketinin araçları yarı fiyatına satışa çıkmış durumda. Bu araçlar, alıcılar için bulunmaz bir fırsattır. Bu araçların satışları için ne kadar çok başvuru olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. İhaleye girecek olan vatandaşlarımız mutlaka bu araçları piyasa değerinin altında alacaktır.
Bu arada 26 bin araçlık bir filodan bahsediyoruz ve bu filonun değeri bir servettir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes ihaleye katılabilir. Araç almak isteyenler konuyla ilgili bilgileri sitemizi ziyaret ederek alabilirler. 26 bin araçlık filodan herkese uygun bir araç olduğunu düşünüyorum'' dedi. KAYNAK:İHA
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Fleetcorp araç kiralama

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