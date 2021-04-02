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Yaz lastiğine ne zaman geçilecek? MASFED Başkanı Erkoç, sürüleri uyardı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.04.2021 11:46 | Son Güncelleme

MASFED Başkanı Erkoç, sürüleri uyararak araçlarda "yaz lastiğine" geçilmesi gerektiğini açıkladı. Erkoç açıklamasında, "Yaz mevsiminde kış lastiği hızlı aşınır ve çabuk yıpranır, aynı zamanda lastiğin ömrünü de kısaltır" dedi.

Yaz lastiğine ne zaman geçilecek? MASFED Başkanı Erkoç, sürüleri uyardı!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ticari araçlarda 1 Aralık 2020 itibarıyla başlayan kış lastiği takma zorunluluğunun dün sona erdiğini belirterek, "Nisan ayı itibarıyla havalar ısınmaya başladığı için yaz lastiği dediğimiz geleneksel lastik kullanımına geçmek gerekiyor. Çünkü yaz döneminde, kış lastiği kullanımı da aynı risklere yol açabiliyor." dedi.

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YAZ LASTİĞİNE GEÇİŞ DÖNEMİ GELDİ

Yollardaki risklere dikkati çeken Erkoç, "Zorunlu kış lastiği uygulaması, soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybını azaltıp, ani hızlanma ve frenlemelerde kayma, savrulma ve hakimiyet kaybını önlemek için hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Erkoç, mevsimine uygun lastik kullanmanın güvenli sürüş, yakıt tasarrufu, performans ve lastik ömrü açısından çok önemli olduğunu söyledi.

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'TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLABİLİYOR'

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık-1 Nisan döneminde uygulandığını hatırlatan Erkoç, şunları kaydetti:

"Nisan ayı itibarıyla havalar ısınmaya başladığı için yaz lastiği dediğimiz geleneksel lastik kullanımına geçmek gerekiyor. Çünkü yaz döneminde, kış lastiği kullanımı da aynı risklere yol açabiliyor. Trafik kazalarına neden olan en önemli unsurlardan biri lastik kullanımı. Mevsimine uygun olmayan lastikler kazalara davetiye çıkarır. Yaz mevsiminde kış lastiği hızlı aşınır ve çabuk yıpranır, aynı zamanda lastiğin ömrünü de kısaltır. Güvenli, konforlu ve tasarruflu bir sürüş için araç sahipleri kışın kışlık, yazın yazlık lastik tercih etmelidir."

Lastik alırken mutlaka üretim tarihine bakılması gerektiğini vurgulayan Erkoç, lastik kullanılmamış olsa dahi belli bir raf ömrü olduğunu dile getirdi.

Erkoç, raflarda uzun süre bekletilen, ömrü dolmuş lastiklerin özelliğini kaybettiğini ve balans tutmadığını bildirdi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yine mi? Yükseltin kardeşim, biraz daha yükseltin. Ben zaten şu anda ucuz diye almıyorum. Param da var Allah bin bereket versin. Her gün de dolarla, borsadaki hisselerinde veya alt coinlerimle bir şekilde değerleniyor. Bakalim durdugu yerde masraf olan var olani eksilten araçlarınız daha ne kadar yükselecek? Geçen yazki piyango öyle her zaman gelmez, çalışmadan uretmeden öyle ahım şahım alın teri dökmeden para kazanmaya alışmış bu galerici al satci esnafı. sayıları da baya çok yorumların bazılarından görüldüğü üzere. Yavaş yavaş emlakcilari da o kefeye koymak lazım. mantar gibiler her yerde.
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