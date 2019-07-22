FİNANS

Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkında tutulan araç sayılarındaki artış nedeniyle yer sorunu yaşanıyor. Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, otoparkta 18 yıldır bekleyen araçların olduğunu belirterek, yer sorunu nedeniyle çürüyen araçları üst üste koymak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkında tutulan araç sayılarındaki artış nedeniyle yer sorunu yaşanıyor. Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, otoparkta 18 yıldır bekleyen araçların olduğunu belirterek, yer sorunu nedeniyle çürüyen araçları üst üste koymak zorunda kaldıklarını söyledi.

Keşan'da, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik veya kaçakçılıkta kullanılan araçlar, yapılan işlemlerin ardından Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Yediemin Otoparkı'na çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, birçok araç ise çürümeye terk ediliyor.

yediemin-otoparklari-doldu-araclar-ust-uste-konmaya-basladi_4858_dhaphoto5

'OTOPARKIMIZDA 18 YIL ÖNCE ÇEKİLEN ARAÇLAR VAR'

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, yediemin otoparkında 1500'ü motosiklet yaklaşık 2000 aracın olduğunu belirterek, "Otoparkımızda 18 yıl önce çekilen araçlar var. Tabi bunlar pamuk ipliğine dönüştü. Bir yerden başka bir yere taşırken parçalanıyor. Son zamanlarda hacizli yakalanan veya göçmen kaçakçılığı yapılırken yakalanan araç sayısı arttı. Bu da Türkiye genelinde yığılmaya yol açtı. Devletimizden bu konuya acil bir şekilde el atmasını istiyoruz. Araçlar burada 18 yıl değil de 2 yıl içerisinde maddiyata dönüştürülürse devletimizin de kazancı olur" dedi.

'ARAÇLAR ÜST ÜSTE KONULMAYA BAŞLANDI'

Otoparkta yer kalmaması nedeniyle araçları üst üste koymaya başladıklarını ifade eden Demirkan, "Türkiye genelinde de yediemin otoparklarında aynı sıkıntılar yaşanıyor. Otoparkta kurtarıcıların dönmeye yeri kalmadı. Haciz yapılıyor, banka veya şahıs yakalatıyor, otoparka çektiriyor bir daha arkasında durmuyor. Vatandaş borçlu, aracını elinden alıyorsunuz zaten ödemesini yapamayacak. Aldın ama bunu borcundan da düşmüyorsun. Otoparka kendi halinde bırakıyorsun. Avukatların bağlattıkları araçların arkasında durmalı. İvedi şekilde işlemlerini bitirip, satışlarını yaptırmalı. İcra daireleri mümkün mertebe çalışıyor zaten. Ama dosya icraya gitmezse, icranın da yapacak bir şeyi yok. O yüzden elimizde yığılmalar çoğalıyor" diye konuştu.

yediemin-otoparklari-doldu-araclar-ust-uste-konmaya-basladi_7529_dhaphoto1

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Mahmut Demirkan, otoparktaki araç birikmelerinin masraf ve maliyet gibi sorunlar ortaya çıkardığını belirterek, "Araçlar buradan çıkmıyor, yerimiz doluyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. İlave bir yer açsak, kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Çıkmaza girdik. Devlet büyüklerimizin bu konuda bir yasa çıkarmalı. Bu araçlar bir servet. Bu araçları dönüştürelim, ülke ekonomisine kazandıralım. Buradaki araç sahipleri de mağdur. Eğer çözüm üretilirse borçları da çözüme ulaşır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Mesela birinin aracı bağlandı, satılmadı, 3 sene burada durdu. Bunun bir otopark ücreti var. Bu ücretin üzerine avukat parası, icra parası kattığımız zaman insanlar bir kez daha mağdur oluyor. Devletimiz bir çare bulursa hem bizim açımızdan, hem de mağdurlar açısından iyi olacaktır" dedi.

KAYNAK:DHA

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildiTürkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi
Otomobil devi 94 binden fazla aracını geri çağırdıOtomobil devi 94 binden fazla aracını geri çağırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
edirne yediemin otopark

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Dolarda gözler 25 Temmuz'da

Dolarda gözler 25 Temmuz'da

Bayram öncesi flaş genelge! İzin verildi

Bayram öncesi flaş genelge! İzin verildi

150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı

150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

İcradan yarı fiyatına satılık Maserati

İcradan yarı fiyatına satılık Maserati

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de günde 1561 araç üretildi

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Honda Çin'deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı

Otomobil devi 94 binden fazla aracını geri çağırdı

Otomotiv üretimi düştü, pazar daraldı

Otomotiv sektörü için kötü haber!

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Peugeot'dan, temmuz ayına özel 'ÖTV' kampanyası

Temmuz ayına özel 'ÖTV' kampanyası

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.