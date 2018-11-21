FİNANS

Yeni Lamborghini SC18'in dünyada eşi olmayacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

Lamborghini’nin özel spor otomobil departmanı Squadra Corse, ilk sokak otomobilini tanıttı. Lamborghini Aventador SVJ tabanlı otomobilin yeni adı ise SC18 Alston.

Yeni Lamborghini SC18'in dünyada eşi olmayacak

Müşteri ve Centro Stile Lamborghini arasında oluşturulan sinerjinin ürünü olarak tasarlanan bu benzersiz örnek otomobil, yolda kullanım için gerekli onayları almakla birlikte, esas olarak pistte kullanılacak. SC18, Squadra Corse markası altında motorsporları müşterilerine yeni kişiselleştirilmiş geliştirme projelerinin yolunu açıyor.

Otomobil, özel olarak bu model için geliştirilen ve Squadra Corse’nin rekabet tecrübesinden elde edilen en ileri aerodinamik özelliklere sahip. Ön kaputtan başlayan yarış unsurlarından hava girişleri Huracan GT3 EVO tarzında; yan ve arka özel tamponlar, kanatçıklar ve hava delikleri ise Huracan Super Trofeo EVO’dan esinlendi. Üç mekanik ayarı olan geniş bir karbon fiber kanat ile tamamlanan aerodinamik sistemi her türlü pistte optimum bastırma kuvvetini oluşturabiliyor. Ayrıca, arka kaputun üzerinde oluşturulan 12 hava girişi - ki bu çözüm dayanıklılık yarışlarında başarıyla test edilmiş durumdadır - ısı değişimini artırıyor ve V12 motorun soğutmasını iyileştiriyor.

Lamborghini’nin en ileri seviyesini temsil eden güç aktarma organları gerçek bir yarış otomobilinin performansını gerçekleştiriyor: Havalandırmalı 6498 cm3 V12 motor 8,500 d/d motor devrinde 770 HP güç, ve 6,750 d/d motor devrinde 720 Nm maksimum tork sunuyor. Bu büyük güç ile birlikte, ultra hafif malzemelerin kullanılması ve yeni karbon fiber gövde sayesinde ağırlık azalıyor ve yerden yükseklik sadece 109 mm seviyesinde. Arka kısım, özel egzoslar ve benzersiz tasarım ve sese sahip uç kısımlarla karakter kazanıyor.

SC18’in benzersizliği, karbon fiber gövdenin Grigio Daytona rengi (gri) ile vurgulanırken gözle görülen ayrıntılar ve kırmızı film baskıları spor özelliğini güçlendiriyor. İç kısımda Nero Ade rengi (siyah) Alkantara ve Rosso Alala rengi (kırmızı) çapraz dikişlerin yanı sıra karbon fiber çanak koltuklar yer alıyor. Görünüm, önde 20”, arkada 21” büyüklüğünde tek cıvatalı jantlar ve özel geliştirilen Pirelli P Zero Corsa lastiklerin yanı sıra pistteki performansı her yönüyle ölçmeyi amaçlayan uzaktan ölçüm sistemiyle tamamlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lamborghini Squadra Corse Lamborghini Aventador SV SC18 Alston

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