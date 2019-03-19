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Yeni Renault Clio, Cenevre'de en iyi otomobil seçildi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

Yeni Clio, Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerinin gerçekleştirilmesinin ardından ilk ödülünü kazandı. Yeni Clio, halka açık oylamada, Grand Prix RTL-Auto Plus-Turbo'da Cenevre 2019 Otomobil Fuarı'nın "En İyi Otomobili" seçildi.

Yeni Renault Clio, Cenevre'de en iyi otomobil seçildi

Yeni Clio, Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerinin gerçekleştirilmesinin ardından ilk ödülünü kazandı.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Clio, halka açık oylamada, Grand Prix RTL-Auto Plus-Turbo'da Cenevre 2019 Otomobil Fuarı'nın "En İyi Otomobili" seçildi.

Yeni Clio, 1990'da başlayan efsanede yeni bir sayfa açıyor. Model, 30 yılda 15 milyon satış adedine ulaşarak dünyada en çok satan Fransız otomobili oldu.

2019, segmentinde liderliği sürdürme konusunda son derece kararlı olan Clio’nun beşinci nesil tanıtımının gerçekleştiği yıl oldu. Geniş ve inovatif iç kabini ile dikkati çeken Clio, sınıfının en geniş ekranı ve internet bağlantılı multimedya sistemi Easy Link ile birlikte sunuluyor.


'ÇOK YÖNLÜ BİR OTOMOBİL'

Yeni Clio, hem Renault hem de segmentinde birçok öncü yeniliğe sahip. Yeni Clio ile birlikte sunulan yeni E-TECH hibrit teknolojisi ve yeni nesil sürüş destek sistemleri (otonom sürüşe geçişin ilk adımı) bu yenilikler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeni Clio İç Tasarım Direktörü Antoine Genin, yeni Clio tasarımının otomobilseverler tarafından benimsendiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Sürücü ve yolcular için teknoloji, konfor ve geniş alanın ön planda olduğu Smart Cockpit'iyle (Akıllı Kabin) iç kısımda gerçekleşen devrim daha ilk bakışta fark ediliyor. Yeni Clio, teknolojisi ile günlük hayatı daha da kolaylaştıracak çok yönlü bir otomobil." ifadelerini kullandı.

Yeni Clio Program Direktörü Olivier Brosse da bu ödülün, yeni Clio ve bugüne kadarki en iyi Clio modelini oluşturmak için adeta sanatçılıklarını konuşturan tüm ekibin ilk ödülü olduğunu aktararak, "Marka içindeki tutkunun, insanlar ve çok sayıda marka tutkunu tarafından da paylaşıldığını ve hissedildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, internet bağlantılı, elektrikli ve otonom özelliklere sahip yeni bir ürün gamının ilk modeli olan Yeni Clio’nun yanı sıra Renault’ya da duyulan güveni gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Cenevre Otomobil Fuarı Yeni Clio Renault

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