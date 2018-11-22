Yenilenen Renault Koleos’ta önemli bir farklılık yok!

Renault Kaleos, Fransız otomotiv devinin halihazırdaki en büyük SUV modeli. İlk nesilde olduğu gibi 2016 yılında yine Renault ve Nissan tarafından ortaklığı ile tasarlanan ve geliştirilen Kaleos II, kariyerindeki ikinci yılını tamamlamak üzere. Ancak şaşırtıcı bir şekilde erken bir facelift operasyonu geçirdi. Bu operasyonun altında Kaleos’un kendisinden istenilen başarıya bir türlü ulaşamaması yatıyor olabilir. Modelin satışlarının rakiplerine göre pek de iyi gitmediği gerçeği gün gibi ortada. Fransız otomotiv devi ondan hala istediği verimi alamadı. Kaleos maalesef ki orta ölçekli SUV segmentinde hala küçük bir oyuncu.
Güney Avrupa‘daki sıcak hava testleri sırasında casus kameralara yakalanan makyajlı Kaleos, yoğun kamuflaj altında ustaca gizlenmiş. Yoğun kamuflaj bizlere tasarım müdahaleleri hakkında pek fazla ipucu vermiyor. Ancak tahminlerimiz bize tasarım değişikliklerinin ufak tefek dokunuşlardan ibaret olduğunu söylüyor. Fransız üretici belli ki son rötuşlarla Avrupalı SUV kullanıcıları üzerinde daha büyük bir etki bırakmak istemiş. Ancak mevcut Kaleos’un tasarımını beğenmiyorsanız muhtemelen makyajlanan Kaleos da pek hoşunuza gitmeyecektir.
Görünen kadarıyla modelin kendine özgü C şeklindeki farları dahil tüm ön aydınlatma grubu hakkında pek fazla bilmece yok gibi. Sis farlarının ise artık yuvarlak değil köşeli bir tasarıma sahip olduğu açıkça görülüyor. Mevcut radyatör ızgarası ise aynen duruyor. Ancak buradaki krom kullanımının artması mümkün görünüyor. Öte yandan ön kapıların ön kısımlarına kamuflaj bantlarının çekildiği görünüyor. Bu da mevcut sahte havalandırma çıkışlarının yeniden tasarlandığını gösteriyor. Evet, şimdilik makyajlı Kaleos’ta göze çarpan tüm detaylar bunlar gibi.
Henüz elimizde güncellenen Kaleos’un kabin içini gösteren hiçbir fotoğraf yok. Ancak Kaleos’un aynı platformu paylaştığı kardeşleri Nissan X-Trail ve Renault Kadjar’da olduğu gibi daha gelişmiş kabin içi donanımlara sahip olması muhtemel. Mevcut bilgi-eğlence sistemi ise daha geniş ekrana kavuşabilir.
Gelelim kaputun altındaki muhtemel yeniliklere. Yeni Kaleos için henüz hibrid bir güç ünitesi görünürde yok. Ancak belki Avrupa’daki WLTP dönüşümü sebebiyle motor yelpazesi ufak bir revizyona uğrayabilir.
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