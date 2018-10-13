Yenilenen Renault Zoe ortaya çıktı

Herkes Renault Zoe 2’yi 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda beklerken hayal kırıklığına uğradı. Fransız otomotiv devi ise fırtına öncesi kadar sakin. Bir kenarda Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobilini yeni savaşlarına hazırlıyor.
2019 model yılı önümüzdeki yıl yola çıkacak olan Renault Zoe 2, geçtiğimiz günlerde çıktığı test sürüşü sırasında casus kameralara yakalandı. Zoe 2 her ne kadar kendini yoğun şekilde kamuflajlı olarak kendini gösterse de bizlere tasarımı hakkında birkaç ipucu verdi.
Casus kameralara yakalanan Zoe 2 prototipi her ne kadar tamamen kamuflajlı olsa da yeni kasanın sadece makyajlandığına neredeyse hiç şüphe yok. Aslında Fransız üretici bu konuda bizi pek de şaşırtmadı. Altı yıldır piyasada olan Zoe, piyasaya ilk çıkışından bu yana zaten biraz değişti. Üstelik bu çok uzun bir zaman dilimi değil. Öte yandan Zoe’nin tasarımı hala oldukça iyi ve kullanıcıları memnun etmeye yetiyor. Tabii yeni nesil Zoe’deki bir takım ufak dokunuşlar kendini hissettiriyor. Yapılan birkaç estetik değişikliğin başında yenilenen ön aydınlatma grubu, ızgara ve değişen tampon tasarımı gelebilir.
Renault Zoe 2 yolcular için daha fazla alan sağlamak için biraz büyümüş görünüyor!
Öte yandan Zoe’nin koltuğunu Avrupa’da ezeli rakibi Nissan Leaf’a kaptırmamasını için tasarım değişikliklerinin de ötesinde performans ve teknoloji olarak ilerlemesi gerekiyor. Özellikle de sürücü destek sistemlerinde. Zoe’nin yeni jenerasyonda şiddetle ihtiyaç duyduğu donanımlar arasında bir bizi aktif güvenlik sistemi var. Bunlardan bazıları otonom acil frenleme sistemi, şerit takip asistanı ve 360° çevre görüş kamerası gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri.
Gelelim işin performans boyutuna. Renault Zoe, zaten piyasaya çıktığı günden beri düzenli olarak güncelleme alıyor. En son geçtiğimiz Şubat ayında mevcut R90 elektrikli motoru üzerinden geliştirilen R110 piyasaya sürüldü. R110’da R90’nın tork üretimi korunurken güç çıkışı 80 kW’a (108 beygir) çıkarıldı. R90 ise hala satışta. R110’un fiyatı ise biraz daha yüksek. Son olarak, halihazırda 22 ve 41 kW olarak iki farklı pil kapasitesi ile satılan Zoe’nin ikinci jenerasyonunun Avrupa’daki elektrikli otomobil savaşlarında savaş dışı kalmaması için 50 kW’lık bir pil ile gelmesinin mutlak bir şart olduğunu belirtelim.
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