FİNANS

Yenilenen Renault Zoe ortaya çıktı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 13.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

Fransız otomotiv devi Renault tarafından 2012 yılından bu yana üretilen küçük sınıf elektrikli otomobil modeli Renault Zoe yenilendi. Avrupa’nın en çok satan elektrikli şehir otomobili olan Renault Zoe, önümüzdeki yıl yeni nesil modeli ile piyasaya sürülecek. İşte detaylar...

Yenilenen Renault Zoe ortaya çıktı

Herkes Renault Zoe 2’yi 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda beklerken hayal kırıklığına uğradı. Fransız otomotiv devi ise fırtına öncesi kadar sakin. Bir kenarda Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobilini yeni savaşlarına hazırlıyor.

2019 model yılı önümüzdeki yıl yola çıkacak olan Renault Zoe 2, geçtiğimiz günlerde çıktığı test sürüşü sırasında casus kameralara yakalandı. Zoe 2 her ne kadar kendini yoğun şekilde kamuflajlı olarak kendini gösterse de bizlere tasarımı hakkında birkaç ipucu verdi. 

Casus kameralara yakalanan Zoe 2 prototipi her ne kadar tamamen kamuflajlı olsa da yeni kasanın sadece makyajlandığına neredeyse hiç şüphe yok. Aslında Fransız üretici bu konuda bizi pek de şaşırtmadı. Altı yıldır piyasada olan Zoe, piyasaya ilk çıkışından bu yana zaten biraz değişti. Üstelik bu çok uzun bir zaman dilimi değil. Öte yandan Zoe’nin tasarımı hala oldukça iyi ve kullanıcıları memnun etmeye yetiyor. Tabii yeni nesil Zoe’deki bir takım ufak dokunuşlar kendini hissettiriyor. Yapılan birkaç estetik değişikliğin başında yenilenen ön aydınlatma grubu, ızgara ve değişen tampon tasarımı gelebilir. 

Renault Zoe 2 yolcular için daha fazla alan sağlamak için biraz büyümüş görünüyor!

Öte yandan Zoe’nin koltuğunu Avrupa’da ezeli rakibi Nissan Leaf’a kaptırmamasını için tasarım değişikliklerinin de ötesinde performans ve teknoloji olarak ilerlemesi gerekiyor. Özellikle de sürücü destek sistemlerinde. Zoe’nin yeni jenerasyonda şiddetle ihtiyaç duyduğu donanımlar arasında bir bizi aktif güvenlik sistemi var. Bunlardan bazıları otonom acil frenleme sistemi, şerit takip asistanı ve 360° çevre görüş kamerası gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri. 

Gelelim işin performans boyutuna. Renault Zoe, zaten piyasaya çıktığı günden beri düzenli olarak güncelleme alıyor. En son geçtiğimiz Şubat ayında mevcut R90 elektrikli motoru üzerinden geliştirilen R110 piyasaya sürüldü. R110’da R90’nın tork üretimi korunurken güç çıkışı 80 kW’a (108 beygir) çıkarıldı. R90 ise hala satışta. R110’un fiyatı ise biraz daha yüksek. Son olarak, halihazırda 22 ve 41 kW olarak iki farklı pil kapasitesi ile satılan Zoe’nin ikinci jenerasyonunun Avrupa’daki elektrikli otomobil savaşlarında savaş dışı kalmaması için 50 kW’lık bir pil ile gelmesinin mutlak bir şart olduğunu belirtelim. 

Instagram şifre kırma (2018)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Borusan Oto’dan Hafta Sonu Fırsat Yağmuru Borusan Oto’dan Hafta Sonu Fırsat Yağmuru
Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 5 düştü Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 5 düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Renault otomotiv renault zoe elektrikli otomobil

En Çok Okunan Haberler

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Emekliye en az 2 bin 361 TL!

Emekliye en az 2 bin 361 TL!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nissan Qashqai yenilendi

Nissan Qashqai yenilendi

Borusan Oto’dan Hafta Sonu Fırsat Yağmuru

Borusan Oto’dan Hafta Sonu Fırsat Yağmuru

Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 5 düştü

Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 5 düştü

Otomobillerin gizli kalmış özellikleri

Otomobillerin gizli kalmış özellikleri

Zorlu Holding’den ‘VEO’ açıklaması

Zorlu Holding’den ‘VEO’ açıklaması

Audi fabrikayı değiştirdi

Audi fabrikayı değiştirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.