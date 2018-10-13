Yenilenen Renault Zoe ortaya çıktı

Herkes Renault Zoe 2’yi 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda beklerken hayal kırıklığına uğradı. Fransız otomotiv devi ise fırtına öncesi kadar sakin. Bir kenarda Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobilini yeni savaşlarına hazırlıyor.

2019 model yılı önümüzdeki yıl yola çıkacak olan Renault Zoe 2, geçtiğimiz günlerde çıktığı test sürüşü sırasında casus kameralara yakalandı. Zoe 2 her ne kadar kendini yoğun şekilde kamuflajlı olarak kendini gösterse de bizlere tasarımı hakkında birkaç ipucu verdi.

Casus kameralara yakalanan Zoe 2 prototipi her ne kadar tamamen kamuflajlı olsa da yeni kasanın sadece makyajlandığına neredeyse hiç şüphe yok. Aslında Fransız üretici bu konuda bizi pek de şaşırtmadı. Altı yıldır piyasada olan Zoe, piyasaya ilk çıkışından bu yana zaten biraz değişti. Üstelik bu çok uzun bir zaman dilimi değil. Öte yandan Zoe’nin tasarımı hala oldukça iyi ve kullanıcıları memnun etmeye yetiyor. Tabii yeni nesil Zoe’deki bir takım ufak dokunuşlar kendini hissettiriyor. Yapılan birkaç estetik değişikliğin başında yenilenen ön aydınlatma grubu, ızgara ve değişen tampon tasarımı gelebilir.