Yerli Otomobil CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan ilk açıklama: Türkiye'de doğdum, büyüdüm ve okudum

Türkiye’nin yerli otomobil projesi için kurulan şirketin CEO’su olarak atanan Mehmet Gürcan Karakaş, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada projenin Türkiye için makroekonomik gerekliiğinin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem taşıdığını belirtti.

"TÜRKİYE'DE DOĞDUM, BÜYÜDÜM, OKUDUM"

Karakaş şöyle konuştu: “Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum.

“İş hayatına Türkiye'de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak.”

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başına getirilen Karakaş, 1965'te Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Almanya'da, liseyi Ankara'da tamamlayan Karakaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.