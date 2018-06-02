FİNANS

Yerli Otomobil CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan ilk açıklama: Türkiye'de doğdum, büyüdüm ve okudum

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ CEO’su görevine getirilen "yerli ve milli otomobil CEO'su" olarak da tanınan Mehmet Gürcan Karakaş, yaptığı ilk açıklamada, “Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak" dedi.

Yerli Otomobil CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan ilk açıklama: Türkiye'de doğdum, büyüdüm ve okudum

Türkiye’nin yerli otomobil projesi için kurulan şirketin CEO’su olarak atanan Mehmet Gürcan Karakaş, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada projenin Türkiye için makroekonomik gerekliiğinin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem taşıdığını belirtti.

"TÜRKİYE'DE DOĞDUM, BÜYÜDÜM, OKUDUM"

Karakaş şöyle konuştu: “Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum.

“İş hayatına Türkiye'de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak.”

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başına getirilen Karakaş, 1965'te Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Almanya'da, liseyi Ankara'da tamamlayan Karakaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Aselsan'da tasarım mühendisi olarak iş hayatına başlayan Karakaş, 1990 yılında Bosch Türkiye'ye geçti ve 1997'de Bosch Türkiye'nin satış direktörü oldu.

Karakaş, iki yıl genel müdür yardımcılığı görevini sürdürdükten sonra 2004'te Bosch Türkiye'nin başına geçti.

Karakaş yönetiminde dokuz bin 600 çalışanlı Bosch Türkiye, senelik 1.5 milyar euroluk ciroya ulaştı. 2007 yılında Bosch Küresel'de grubun en karlı iş birimi Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri'nde tüm dünya için satış ve pazarlama sorumlusu olan Karakaş, Bosch Car Service'i yeniden yapılandırarak şirketin veriminin önemli derecede artırılmasına liderlik etti.

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Hurda araçta büyük vurgun! Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlarHurda araçta büyük vurgun! Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar
Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Gürcan Karakaş yerli otomobil milli otomobil yerli ve milli CEO konuşma açıklama

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Yerli otomobil için şirket kuruldu! Patron resmen açıklandı

Yerli otomobil için şirket kuruldu! Patron resmen açıklandı

Ramazan Bayramı'nda tatile gidecekler dikkat! Biletler tükendi

Ramazan Bayramı'nda tatile gidecekler dikkat! Biletler tükendi

İstanbul'da taksilerle ilgili önemli karar!

İstanbul'da taksilerle ilgili önemli karar!

İmar affı başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Bakan Özhaseki açıkladı

İmar affı başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Bakan Özhaseki açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobil devi Mercedes 600 bin aracı geri çağıracak

Otomobil devi Mercedes 600 bin aracı geri çağıracak

Hurda araç indirimi resmen başladı

Hurda araç indirimi resmen başladı

Yılın ilk çeyreğinde 2 milyon araca egzoz muayenesi

Yılın ilk çeyreğinde 2 milyon araca egzoz muayenesi

2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu

2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu

İkinci el araç satışları sil baştan!

İkinci el araç satışları sil baştan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hurda araçta büyük vurgun! Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar

Hurda araçta büyük vurgun! Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

Otomobil devi Mercedes 600 bin aracı geri çağıracak

Otomobil devi Mercedes 600 bin aracı geri çağıracak

2 milyonluk 16 araca el konuldu

2 milyonluk 16 araca el konuldu

Hurda araç indirimi resmen başladı

Hurda araç indirimi resmen başladı

Hem ustası hem de klasik otomobil hastası

Hem ustası hem de klasik otomobil hastası

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.