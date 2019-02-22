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"Yerli otomobil fabrikasını Bursa'ya yakın bir yerde kurmak istiyorlar"

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobil çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) kuracağı fabrika için yer seçimine ilişkin, "Şu anda onların bizden talebi daha Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulmakta zorluk var. Yer seçimi hakkı onların, onlara bırakmamız lazım." dedi.

"Yerli otomobil fabrikasını Bursa'ya yakın bir yerde kurmak istiyorlar"

Büyükdede, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükdede, yerli otomobilçalışmalarının hangi aşamada olduğu sorusu üzerine, "Şu anda yerli otomobille ilgili olan TOGG iyi bir çalışmanın içinde. Başında da çok değerli bir arkadaşımız var sağ olsun. Biz de destek veriyoruz. Şu anda hızla özellikle Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, orası da Bakanlığımıza bağlı bir kurum, onun 16'ncı katında mühendisler grubu start veriyorlar, yeni başladılar." ifadelerini kullandı.

Şu anda fabrikanın kurulacağı yer ve tesisin büyüklüğünün belirlenmesiyle ilgili sürecin devam ettiğini söyleyen Büyükdede, hazırlıkların hızla ilerlediğini dile getirdi.

Büyükdede, fabrikanın Bilecik'te kurulması ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, "Şu anda onların bizden talebi daha Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulmakta zorluk var. Yer seçimi hakkı onların, onlara bırakmamız lazım." yanıtını verdi.


TEKNOLOJİK YATIRIMLAR VE YAZILIMCI GENÇELERE SAĞLANAN DESTEKLER

Büyükdede, bir başka soruya cevap verirken de Türkiye'de yürütülen teknolojik çalışmalar ve yazılımcı gençlere sağlanan desteklere değindi. Savunma, Uzay Havacılık Kümesinin 4 yıl başkanlığını yürüttüğünü belirten Büyükdede, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki insansız hava araçlarının üretilmesi, roketlerinin üretilmesi, uçaklarının üretilmesi, kendim de bir uçak mühendisi olduğum için uçak endüstrinin Türkiye'deki gelişimi için çok ciddi bir çalışmanın içinde olduk. Şu anda Türkiye kendi insansız hava aracını belki dünyada en iyi yapan ülkelerden biri haline geldi. Kendi silahlarını, kendi zırhlı araçlarını, kendi tankını, topunu, mühimmatını bir de uzay çalışmalarını, şimdi uzay ofisi de kuruldu artık uzay çalışmalarını da başlatmış bir ülkeyiz. Gençler için de Bilişim Vadisi'nde biliyorsunuz 175 bin metrekarede sadece gençlerin dijital platformlara geçmesini sağlamak için kurduk esasında oraları. Üniversitelerimizde de dijital konularda gelişmelerini sağlayacak bir yapılanmanın içine girdik. Bakanlığımızda 3 bakan yardımcısıyız, biri de gençlerin dijitalleşmesi konusunda çalışan bakan yardımcıları olan bir bakanlığız. Bu konuya o kadar önem verdiğimiz bir dönemi yaşıyoruz ki Sayın Bakanımız da hakeza bu konuları en iyi bilen arkadaşlarımızdan biri ve dijitalleşme gençlerin yeni sanayi 4.0'a adaptasyonlarının sağlanması, yeni yazılımlarda etkin hale gelmesini sağlayacak çözümler üretmeye gayret ediyoruz."

Hasan Büyükdede, özellikle yazılımcılar için hazırlanan özel yönetmeliklerin de yakında yayımlanacağını ifade etti.

Özel destekler dönemine girildiğine dikkati çeken Büyükdede, "Gençler hakikaten son derece tempoları hızlı ve dünyanın yeni trendine bizden çok daha hızlı adapte olabilecek yapıya geldiler. Bundan da gurur duyuyoruz hakikaten." diye konuştu.


KAYNAK:AA


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yerli otomobil Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede bursa fabrika

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