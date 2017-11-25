Yerli otomobil için Bilecik'e 6 bin dönümlük alan ayrıldı

25 Kasım 2017 15:14
Yerli otomobil için Bilecik'e 6 bin dönümlük alan ayrıldı

Yerli otomobilin nerede üretileceği konusundaki belirsizlik sürerken bu konuda bir açıklama da Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'dan geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, tüm onayları alınan Bursa karayolundaki 6 bin dönümlük sanayi bölgesinin yerli otomobilin üretim merkezi olabileceğini belirtti. 

 
"BABAYİĞİTLİK, DİRİLİŞİN ŞEHRİNE YAKIŞIR"
 
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, tüm onayları alınan Bursa karayolundaki 6 bin dönümlük sanayi bölgesinin yerli otomobilin üretim merkezi olabileceğini belirterek, "Babayiğitlik, dirilişin şehrine yakışır. Bu topraklarda dikilen çınar ağacı, yüzyıllar boyunca dünyaya adalet dağıtmış. Atalarımızın başladığı noktada böylesine önemli bir dirilişi gerçekleştirirsek çok bereketli iş yapmış olacağız." dedi.
 
"BİLEK YERLİ OTOMOBİLİN MERKEZİ OLABİLİR"
 
Yağcı, Türkiye'nin yerli otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda yer alan "5 babayiğit"in ülkenin geleceği için çok önemli bir işe giriştiğini söyledi.
 
İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya gibi metropol şehirlerin bağlantı ve uğrak yeri Bilecik'in yan sanayi firmalarıyla yerli otomobilin üretim merkezi olabileceğini dile getiren Yağcı, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki 20'yi aşkın firmasıyla, Bursa'daki Gemlik limanlarına yakınlığıyla kentin önemli bir noktada bulunduğunu vurguladı.
 
"5 BABAYİĞİT ÇIKTI"
 
Bilecik'in bu iş için en iyi yerlerden biri olduğunu anlatan Yağcı, şöyle devam etti:
 
 
Bilecik olarak yerli otomobil seferberliğinde üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Bilecik'in yeni kurulacak 3. Sanayi Bölgesi, yerli otomobil için hazır. Yerli otomobil, diriliş ruhunun bir sembolü haline geldi. Bu zamana kadar bu işi yapacaklar çıkmıyordu. Şimdi Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle '5 babayiğit' çıktı. Kendilerine milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Dirilişin ve şahlanışın sembolü Bilecik, yerli otomotiv için en uygun yer. Kentin hangi noktası olursa olsun.
 
Otomotiv alanında çok önemli yere sahip Sakarya ve Bursa'nın üzerinde bir çizgi oluşturmak istiyorsak iki şehre de 100 kilometre mesafedeyiz."Bursa karayolunda bulunan ve onayları alınan 6 bin dönümlük 3. Sanayi Bölgesi alanının tüm altyapı ve parsel çalışmalarının bitirildiğine işaret eden Yağcı, "Otomotiv üretimini oraya yönledirme imkanına sahibiz. Bu yarışta biz de varız. Bu heyecanı biz de paylaşıyoruz. Yerli otomobille diriliş ruhunun kendi topraklarında yeniden doğması sağlanmış olur. Bunun bu anlamda önem arz ettiğini düşünüyorum. Şehrimizin tüm imkanlarını sunmaya hazırız.
 
"BU TOPRARKLARA DİKİLEN ÇINAR AĞACI, YÜZYILLAR BOYUNCA DÜNYAYA ADALET DAĞITMIŞ"
 
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, kente 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi alanının otomotiv ana sanayi, hatta yan sanayisini bile konumlandıracak durumda olduğunu belirterek, "Tabii kararı babayiğitler verecek. Babayiğitlik, dirilişin şehrine yakışır. Bu topraklarda dikilen çınar ağacı, yüzyıllar boyunca dünyaya adalet dağıtmış. Atalarımızın başladığı noktada böylesine önemli bir dirilişi gerçekleştirirsek çok bereketli iş yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.
 
(AA)
 
 
 
 
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Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 3 Oy
    BABANIN YERİNİ VERİYON DEMİ. 6000 DÖNÜM ARAZİYİ. VERSENE KENDİNDEN 1 DÖNÜM ARAZİ
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  • 2 Oy
    Yerli otonun üretileceği yer için 1)İstihdamın düşük olduğu 2)Ulaşımın kolay olduğu3)Deprem riskinin az olduğu 4)Hammadde ve iş gücü kaynaklarına yakın 5)Arazi metre kare fiyatlarının düşük olduğu bölgeler seçilmelidir..
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  • 2 Oy
    Elektrikli araba üretin. Elalem petrolü bıraktı bırakacak. biz halen petrollü araba yapacağız. artık kendi kendimize kullanırız petrollü arabaları.
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  • 1 Oy
    BU İŞ BABAYİĞİTLERLE OLSAYDI KIRKPINARDA NE BABAYİĞİTLER VAR BU İLİMLE BİLİMLE TEKNOLOJIYLE OLUR
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  • 1 Oy
    Elin gevuru fosil yakıtlı araçtan yenilebilen doga dostu elektirikli otomobile geçis yaptı bizde hala araba yapaçık
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  • 1 Oy
    NEDEN BU TÜR BÜYÜK ŞİRKETLER HEP BATIYA YAPILIYOR.. TÜRKİYENİN HER KARIŞI HER TOPRAĞI BİR DEĞİLMİ.. TAM ORTA BİR İL SEÇİLSİN DÖRT Bİ YANA EŞİT ŞEKİLDE DAĞITIM YAPILSIN.. BU ŞEKİLDE DOĞU VE BATI AYRIMI OLUYOR.. HÜKÜMET BUNA İZİN VERMEMELİ...
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  • 1 Oy
    farketmez başkan para verip almadın ver gitsin olmassa vakıflara tarikatlara yandaşlara 49 senelik ücretsiz kiraya verirsin bir zararın olmaz saraydanda aferin alırsın görevden atılmassın
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  • 0 Oy
    BEN 10 DÖNÜM VERİYORUM GELSİN YAPSINLAR
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  • 3 Oy
    artık teknoloji gelişti almanların ürettiği çarık çürük arabaları alacağıma bu araçlardan alırım
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