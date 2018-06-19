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Yerli otomobil nasıl olacak? Bakan açıkladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin orta ve üst sınıfa hitap edeceğini belirterek, "5 modelli bir yapı olacak. İlk önce spor modelini, SUV modelini göreceğiz. Otomobilimiz aynı segmentteki emsallerinden daha ucuz ve kaliteli olacak" dedi.

Yerli otomobil nasıl olacak? Bakan açıkladı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Gazetesi Yazı İşleri Toplantısı’na katıldı. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Özlü, yeri otomobilin maliyetinin 70’inin elektronik ve yazılımdan oluştuğuna dikkat çekerek, üzerinde akıllı sürüş sistemi olan bir otomobil planladıklarını kaydetti.

“YERLİ OTOMOBİLİN İLK ÖNCE SPOR MODELİNİ GÖRECEĞİZ”

Yeri otomobil ile hedefin sadece yurt içi değil, küresel bir başarı yakalamak olduğunun altını çizen Bakan Özlü, “Küresel pazarlarda tutulan, satılan, rağbet gören bir otomobil tasarlıyoruz, sadece yurt içi için değil. Gerçekleştirdiğimiz teknik ve mali analizde de iç pazarda yüzde 15 civarında bir Pazar payı hedefliyoruz. Biz bütün çalışmamızı bir fizibilite ekibine dayandırarak yapıyoruz. Bu iki fazlı bir proje. Bircin fazında şirketleşme, ortaklık yapısının belirlenmesi, yapacağımız yatırımın tespit edilmesi, yatırımcıların ne kadar bütçe ayıracakları, bunları tasarlanması. Model şöyle piyasada hangi segmentte bir otomobil pazarda yer alabilecekse bunu tasarlayıp süreceğiz. Biz bir otomobil tasarladık bunu satın demiyoruz. Otomobil B ve C segmentinde olacak. Orta, üst sınıfa hitap edecek bir otomobil tasarlıyoruz. 5 modelli bir yapı olacak. İlk önce spor modelini, SUV modelini göreceğiz. SUV modeli özellikle gençlerde ve ailelerde çok rağbet gören bir model” dedi.

“YAPACAĞIMIZ OTOMOBİL AYNI SEGMENTTEKİ EMSALLERİNDEN DAHA UCUZ VE KALİTELİ OLACAK”

Otomobilin üretileceği yer konusunda ise fizibilite etüdü yapılacağını ifade eden Özlü, “Bir otomobil üretimi için en uygun ortamın ulaşabileceği bir yer olacak. Çünkü bizim yapacağımız otomobil aynı segmentteki emsallerinden daha ucuz ve kaliteli olacak. Daha ucuz olması için seçilecek olan yer ve altyapısı da çok önemli. Limanlara yakınlık bir kriter ama tek başına bir kriter değil. Bunu konsorsiyumu oluşturan kuruluşlarla birlikte yapacağız. Burada asla hamasi davranmıyoruz. Otomobil yapmaktan ziyade satmak ön planda. Yüzde 20 teknoloji ise yüzde 80 bunu satmak önemli. Bütün bu projedeki işlemlerimizi hesapla kitapla inceleyerek yapıyoruz. Yer konusu bugünün değil 2019’un konusu” şeklinde konuştu. İHA

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Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü yerli otomobil

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