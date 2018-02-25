FİNANS

Yerli otomobil ne zaman üretilecek? Başbakan tarih verdi

25 Şubat 2018 19:26

AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'Yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimi 2020-2021'de bitirmiş olacağız' dedi.

Yerli otomobil ne zaman üretilecek? Başbakan tarih verdi
Başbakan Binali Yıldırım Bursa'da AK Parti İl Kongresi'nde yerli otomobille ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
 
Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
 
Hükümet olarak üretim kapasitemizi, rekabet  gücümüzü, araştırma geliştirme kapasitemizi daha da arttıracağız. Teknoloji transferini hızlandırarak yerli ve milli ürünleri daha çok üreteceğiz.
 
Her daim milletle beraber yürüdük. İstiklalimizi, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odaklarına karşı  mücadelemiz devam edecek. Türkiye Cumhuriyetini artık hiç kimse, hiçbir güç darbeyle, terörle, tuzaklarla durduramayacak, yürüyüşünü kesemeyecek. Türkiye'nin ekonomisi sağlam, istikrarlı. Yıllardır atlattığımız nice badirelere rağmen kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.
 
Dünyanın en güçlü ekonomilerinin bile krize girdiği bir dönemde, Türkiye büyümeye, kalkınmaya devam ediyor. Ekonomide  seferberlik ruhuyla başladığımız 2017 rekor büyümesi, ihracat ve istihdam artışıyla devam ediyor
 
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Okuyucu Yorumları23 yorum
  • 345 Oy
    Seçim yaklaştıkça uzay mekiğide üretirler ama lafla değil bu iler lafla değil!!!! Her seçim yaklaşınca mill silah şu bu deniyor ama kaborta dışında milli birşey yok. Milli deniyor et bile artık ithal ediliyor ve vatandaş dahi ithal edliyor suriyeden afrikadan. Yerli otomobili yapmak için önce yerli olacaksınız Atatürk gibi bir lideriniz olacak ki emperyalizme değil vatana çalışsın.
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  • 246 Oy
    Ucak fabrikakarini kapatip marshal yardimlarini alanlari bas taci yapip,samani ithal edip,hergun fabrikalari parasizliktan satan bu hukumet arabami yapacak ver mehteri
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  • 249 Oy
    sanki uzay aracı yapılıyo
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  • 73 Oy
    Daha şirketi kurulmayan fabrikası bile olmayan bir aracın 1 senede Tasarım, AR&GE , imalatını ve son kontrollerini yapıp piyasaya sürebiliyorsak helal olsun biz BMW MERCEDES'ten falan ilerideyiz o zaman. Seçime kadar zorla bir örnek çıkarırlar
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  • 86 Oy
    YALANDAN KİM ÖLMÜŞ ŞU ANA KADAR...SENİN DEDİKLERİNE ARTIK KOYUNLAR BİLE İNANMIYOR!!! HEPİNİZ YALANCISINIZ. SAMANINI BİLE İTHAL EDEN BİR ÜLKE KALKIP ARABASINI KENDİ ÜRETECEK ÖYLE Mİ? HADİ ORADAN BEE! SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ DİPLOMASIZLAR GRUBU!
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  • 66 Oy
    atma ziyaaaaaa
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  • 55 Oy
    seçim yaklaşıyor galiba :)
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  • 56 Oy
    zaten türkiyede üretilen renault ford, hyundai vb tüm otomobiller sizin anlayışınıza ve açıklamanıza göre yerli otomobil. sizin yerli yerli diye nara attığınız otomobil ise bunlardan farklı değil. tek farkı türk isim takacaksanız o kadar uyanık herifler. ban bir türk vatndaşı olarak şununla gelin. motoruna vidasına yazılımına kadar türk olan yani dışa hiç bir açıdan bağlantısı olmayan otomobil.. tıpkı italyan fiat, japon nissan mitsubishi, vb gibi. o zaman önünüzde eğilirim.
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  • 47 Oy
    ASLI YOK YAYLASINDA BEŞYÜZ KOYUNUM VAR..TARİH 2021
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  • 69 Oy
    her sene yerli otomobil yapıyorlar. her sene yerli uçak üretiyorlar. her dediklerine inanan balık hafızalı koyun kitle şak şak şak
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  • 46 Oy
    şakacı seniii
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  • 49 Oy
    senelerdir yapamadınız sizden bi cacık olmaz afedersiniz
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  • 57 Oy
    sevgılı basbakanımız 2o12 -2o14 yılında yaptık ucuyor dıuıp secım zamanın da bılborlara astığınız yerlı ucağımız gıbı olmasın malum ucağımız yok ama ne fark eder ak kuzular hemen ınanırlar
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  • 38 Oy
    2021 de millet uzayda yaşamaya başlicak helal olsun bize bizde araba üretelim bunlada övünelim.
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  • 123 Oy
    hadi inşallah
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  • 32 Oy
    benim anlam veremediğim bi otomobil yapmak ne kadar zor olabilir 3 senedir aynı muahbbet şimdi herşey var sanayiilerde bitik yanmış parçalanmış araçları sıfırlayıp çıkarıyorlar yıl olmuş 2018 hala ha çıktı ha çıkacak diyoruz tamam eyvallah çıksında boş muhabbeti reklamı yapmayın istenilirse 6 ay çok değil 6 ayda seri üretime geçilebilirdi
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  • 38 Oy
    hersene aynı senaryo,tarih vermekten bıkmadınız.at terli yemiyor artık
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  • 16 Oy
    what about 2023?
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  • 16 Oy
    inşallah lütfen siyasi isim koymayın
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  • 8 Oy
    Aslında bazen bizim için zor gözüken işler, en kolay yapabildiklerimizdir.
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  • 31 Oy
    ar-ge de bitmeyen depolanabilirden daha farklı enerji sistemleri düşünülmeli. elektrik takviyeli kuvvetli mıknatısların ağır metalleri nasıl kaldırdığını düşünün. elektrik takviyesiyle dişli silindiri -mıknatısın itme veya çekme kuvveti düşünülerek silindir hareket ettirilebilir. takviye arttırıldıkça silindir hızlanır. bu yöntemle hız kontrol edilir.
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  • 75 Oy
    geçenlerde 3. Havaalanı ile bir haber vardı.. Vatana Millete hayırlı uğurlu olsun Buda Türkiye için güzel bir haber Arkadaşlar! Türkiye nin hayrına bir iş olduğunda Sevinin herşeye illaki kulp takmaya mecbur deilsiniz en sonunda Kahrınızdan hasedinizden Geberip Gideceksiniz yapmayın böyle şeyler Üzülüyoruz sizin için
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  • 207 Oy
    Bi iznillah inşallah ama bizim aydın halkıız kesin bir kulp bulur
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