Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme!

TOGG'un LinkedIn hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, "#YeniLigeYolculuk'a başlarken danışman olarak yanımızda olan dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak, 1 Nisan itibarıyla TOGG Tasarım Lideri olarak ekibimize katıldı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan kısa videoda, TOGG hesabından, Murat Günak'a "Sevgili Murat Günak; başından beri danışman olarak eşlik ettiğiniz yolculuğumuza bugünden itibaren 'TOGG Tasarım Lideri' olarak devam edecek olmanızdan mutluluk duyuyoruz. TOGG ailesine hoş geldiniz." ifadeleriyle mail atıldığı görülüyor.

MURAT GÜNAK KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Murat Günak, ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra Almanya'nın Kassel kentindeki Güzel Sanatlar Akademisi'nde endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldı.

Mezun olduktan sonra 2 yıl Ford Almanya'da çalışan ve daha sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcılık yapan Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atandı. Günak, 1998'de Mercedes-Benz ve Daimler Chrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak geri döndü.