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Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 01.04.2021 18:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarım çalışmalarına başından beri danışman olarak destek veren Volkswagen ve Mercedes-Benz'in eski baş tasarımcısı Murat Günak, 1 Nisan'dan itibaren şirkette "tasarım lideri" olarak tam zamanlı görev yapacak.

Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme!

TOGG'un LinkedIn hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, "#YeniLigeYolculuk'a başlarken danışman olarak yanımızda olan dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak, 1 Nisan itibarıyla TOGG Tasarım Lideri olarak ekibimize katıldı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan kısa videoda, TOGG hesabından, Murat Günak'a "Sevgili Murat Günak; başından beri danışman olarak eşlik ettiğiniz yolculuğumuza bugünden itibaren 'TOGG Tasarım Lideri' olarak devam edecek olmanızdan mutluluk duyuyoruz. TOGG ailesine hoş geldiniz." ifadeleriyle mail atıldığı görülüyor.

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MURAT GÜNAK KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Murat Günak, ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra Almanya'nın Kassel kentindeki Güzel Sanatlar Akademisi'nde endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldı.

Mezun olduktan sonra 2 yıl Ford Almanya'da çalışan ve daha sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcılık yapan Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atandı. Günak, 1998'de Mercedes-Benz ve Daimler Chrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak geri döndü.

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Nisan 2003'te Volkswagen marka grubu tasarım ekibine katılan ve 1 Ocak 2004'te Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürü olarak görev alan Günak, görevi sırasında gruptaki tüm markaların tasarım faaliyetlerinden sorumlu oldu.

Günak'ın tasarımını yaptığı otomobiller arasında Mercedes SLK, Mercedes C Serisi, Peugeot 206, Volkswagen Eos ve Volkswagen Golf GTI bulunuyor.

'TERSİNE GÖÇLE TOGG'A KATILANLARIN SAYISI 23 OLDU'

Bugüne dek "tersine göçle" TOGG'a katılan kişi sayısı, Murat Günak'la 23'e yükseldi. Söz konusu gelişme, "TOGG'un tersine göç konusuna katkı sağladığı" şeklinde yorumlanıyor.

Öte yandan tamamen elektrikli yerli otomobilin üretimi için hazırlıklarını sürdüren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) stratejik iş ortağı Farasis, enerji yoğunluğu 330 Wh/kg’den fazla olan yeni nesil elektrikli araç batarya hücreleri geliştirdiğini açıkladı.

(AA)

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