FİNANS

Yerli otomobilde 3 elektrikli model geliyor

16 Şubat 2018 14:01

Türkiye'nin Otomobili OGG, projede gelinen son durumu ve alınan kararları paylaştı. Otomobil portföyü, orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak.

Yerli otomobilde 3 elektrikli model geliyor
Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubunca (OGG), projede gelinen son durum ve alınan ilk kararları kamuoyu ile paylaşıldı.
 
Projeyle ilgili yapılan açıklamada, Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olacağı düşünülen bu proje için teknoloji ve tüketici trendleri de izlenerek sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturulmaya çalışıldığı, teknik ve finansal analiz çalışmalarının da bu kapsamda sürdürüldüğü belirtildi.
 
Tüm bunlar yapılırken Türk halkının görüş ve beklentilerine göre Türkiye'nin otomobilini tasarlamanın birinci öncelik olduğu vurgulanarak, bu bağlamda Türkiye genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürütüldüğü ve çalışmaların Türk milletinin isteklerine göre şekillendirildiği kaydedildi.
Prototip 2019'da 
 
Bu kapsamda Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son durum ve alınan ilk kararlara ilişkin şu bilgiler verildi:
 
"Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin uzun soluklu bir yatırım planlaması gerektirdiğinin farkındayız. Üç fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlarımızı hazırlamaktayız. Orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak otomobil portföyü, Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak detaylandırılmaktadır.
 
Uluslararası markalarla rekabet edecek yerli marka araçların ilk modelini daha önce açıklandığı gibi 2019 yılında prototip, 2021 yılının sonunda seri üretime geçiş olarak planlamaktayız. Öncelikle Türk halkının beğenisine sunulacak olan Türkiye'nin otomobili en yüksek standartlarda üretilecek ve geliştirilecek olup, sanayimiz ve teknolojimiz açısından da bir kaldıraç vazifesi görecektir.
 
İkinci etapta, elektrikli Türk araçlarını sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu planlama çalışmalarımızı yürütürken önümüzdeki aylarda kurmayı planladığımız şirketimizin kilit yöneticilerini belirlemek üzere de kapsamlı bir süreç yönetiyoruz."
 
Ön sipariş alınmıyor
 
Açıklamada, üretilecek araca şimdiden yoğun talep gelmesinden memnuniyet ve gurur duyulduğu ancak şu aşamada bir ön sipariş alma durumunun söz konusu olmadığı belirtildi. Üretim yeri kararının ise yapılmakta olan teknik ve finansal analiz çalışmalarının tamamlanmasından sonra verileceği ifade edildi.
 
Açıklamada ayrıca, OGG tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haberlerin dikkate alınmaması gerektiği kaydedildi.AA

 

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Okuyucu Yorumları10 yorum
  • 492 Oy
    tüm milletveki araçları milli araç olsun
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  • 207 Oy
    Yerli malı vergisi, Güzel oldu vergisi, Biz yaptık vergisi, Ayynı Mercedes vergisi, derken biz yine öööyle bakakalırız.
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  • 246 Oy
    Seçim yaklaşıyor
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  • 131 Oy
    hüloooooğ
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  • 76 Oy
    Bizim yerli otomobil üretilene kadar korkarım dünyada otomobil yasaklanır. Yıllardan beri ürettik üreteceğiz diyoruz ama meydanda bir şey yok.
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  • 53 Oy
    ön sipariş alında para verelim, hem siz sermaye edinin hem biz karlı çıkalım. bu iş de artik şehir efsanesi olmaktan çıksın. yoksa kendinize güvenmiyormusunuz?
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  • 64 Oy
    Normal arabayi yapin hele bir elektrikli arabaya sonra geçersiniz yapin da almayan ne olsun
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  • 40 Oy
    İlk müşterilerinden biri olarak merakla bekliyoruz.
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  • 54 Oy
    İNŞAALLAH ÇARŞINIZA PAZAR OLSUN HEYACANIMIZ DORUK NOKTA DA ÖZELLİKLE ELEKTRİKLİ OLMASI ÇOK HOŞ
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  • 223 Oy
    3 ayrı model ve 2021 demek biz yapmayacağız demektir.
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