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Yerli otomobilde CEO açıklaması ertelendi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 10.05.2018 14:02 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Yerli otomobil projesinde sözleşme imzalanması ve CEO açıklanması) Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz" dedi.

Yerli otomobilde CEO açıklaması ertelendi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesinde sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasına ilişkin, "Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz." dedi.

Özlü, bir dizi programlara katılmak için geldiği Konya'da, bir otelde düzenlenen Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi'ne katıldıktan sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubunun yerli otomobil projesinde sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasına ilişkin sorusu üzerine Özlü, şunları belirtti:

"Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Ne kadar... Mayıs ayı içerisinde yine yapacağız. Avukatlarımızın bir süreye ihtiyaçları var. Gelecek hafta salı gününe kadar ihtiyaçları olduğunu söylediler. Dolayısıyla yarınki yerli marka otomobil şirket sözleşmesi imza töreni ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı içerisinde inşallah. Çok uzun değil ama 'salıya kadar ihtiyacımız var' dediler o yüzden bu süreyi dikkate almak zorundayız."AA

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil projesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
BU HÜKUMETLE ANCA RÜYAMIZDA GÖRÜRÜZ YERLI ARABAYI !!!!
Bende zaman makinesi yaptım deminden şimdiye geldim hüloooooğ
yerli komedi oldu bu araba işi sanırım
seçim var diye erteliyorlar başka ne diye olacak.
ah canım ah :) bu ülkede hayvan ithal ediyoruz oturmuş araba yapıyoruz, saman ithal ediyoruz oturup araba yapıyoruz, mercimek,pirinç vs. vs. dolu şey ithal ediyoruz hemde bizim topraklarımız verimliyken. ama araba yapıcaz öyle mi :) iyi o zaman kolay gelsin.
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