FİNANS

Yerli otomobilde ilk şanslı il belli oldu

09 Şubat 2018 13:43

Yerli otomobilin nerede üretileceği merak konusu olmaya devam ederken milli otomobilin şarj ünitelerinin üretileceği şehir belli oldu. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, yerli otomobile takılacak şarj ünitelerinin Erzurum’da üretileceğini açıkladı.

Yerli otomobilde ilk şanslı il belli oldu

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, ilgili kurum ve  kuruluşlar nezdinde yaptığı girişimlerin olumlu karşılanması sonucu, yerli ve  milli otomobilin şarj ünitelerinin üretiminin GERSAN Elektrik AŞ tarafından  Erzurum’da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

 
Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı,  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum’da düzenlenen mesleki  eğitim-sektör istişare toplantısına katıldığını anımsattı.
 
Toplantıda,  bölgede uygulamaya başlanan "Cazibe Merkezleri Programı"  ile yerli sanayinin daha fazla ihtiyaç duyacağı teknik elemanların, bakanlık ve  sektör iş birliğiyle yetiştirilmesi için yapılması gerekenlerin  değerlendirildiğini kaydeden Ilıcalı, yerli sanayinin ihtiyacı olan teknik  elemanların yetiştirilmesi açısından çok önemli bir toplantı  gerçekleştirdiklerini anlattı.
 
Ilıcalı, Türkiye'nin, milli ve yerli otomobilini üretmesi yönündeki  altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
 
Yerli ve milli otomobilin şarj ünitelerinin üretiminin Erzurum'da  yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bir çok girişimde bulunduğunu  belirten Ilıcalı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği  ve çalışmalarına başlanan yerli ve milli otomobilin şarj ünitelerinin üretimi,  ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yaptığımız bu girişimlerin olumlu  karşılanması sonucu GERSAN Elektrik AŞ tarafından Erzurum'da üretilecek." dedi.
 
Ilıcalı, GERSAN AŞ Yönetim Kurulunun, bu sabahki toplantısında, bu  yatırımın Erzurum'da yapılması yönünde karar aldığını ifade ederek, "Bu karar,  şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli bir adım. İlgili kurum ve kuruluşlarımıza ve  GERSAN Elektrik AŞ'ye, hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemize ve  milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 0 Oy
    hic ama hic inanmiyorum yapilacak arabanin her bir parcası türkiyede üretilip yapilsin... A dan Z ye Türk malı olsun
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    Aman niğdeye birşey yapmayın.bu yatırımlar hep başka illere olsun.yeter ya .
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  • 0 Oy
    çok mantıklı.mesela pil veya akü bittiğinde buzdolabına koyarsınız ve birmiktar kendiliğinden şarj olur.büyük ihtimal Türk zekası burada devreye girmiş ve en soğuk memleket Erzurumda yapılmasına karar verilmiş
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  • 0 Oy
    en çok şehit veren illere yatırım yapılsın bence. bunlardan biri osmaniye digeri yozgat çorumdur
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    Ne mi düşünüyorum.2017 de yerli otomobil yollarda olacaktı.Bolca reklam yapılıyordu.AKP baştan aşağı yalan ve sahtekarlık beşinde koşuyor.Devlet kurumlarını çökertip ,güya yeni devlet kuracak mış.Zarar çok büyük. Yalan buradan Marsa yol ulur.Eğer bir gün devlet işleri yoluna girerse ve bu sahtekarlardan hesap sorulmaz ise kahrederim.
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  • 1 Oy
    seçim yaklaşıyo herhalde yakında uzaya gönderceğimiz astronot ile uzay üssümüzünde haberi çıkar ama papaz eriğini imam eriğine çevirmekten öteye gidemeyz
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