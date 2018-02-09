Yerli otomobilde ilk şanslı il belli oldu

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yaptığı girişimlerin olumlu karşılanması sonucu, yerli ve milli otomobilin şarj ünitelerinin üretiminin GERSAN Elektrik AŞ tarafından Erzurum’da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum’da düzenlenen mesleki eğitim-sektör istişare toplantısına katıldığını anımsattı.

Toplantıda, bölgede uygulamaya başlanan "Cazibe Merkezleri Programı" ile yerli sanayinin daha fazla ihtiyaç duyacağı teknik elemanların, bakanlık ve sektör iş birliğiyle yetiştirilmesi için yapılması gerekenlerin değerlendirildiğini kaydeden Ilıcalı, yerli sanayinin ihtiyacı olan teknik elemanların yetiştirilmesi açısından çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ilıcalı, Türkiye'nin, milli ve yerli otomobilini üretmesi yönündeki altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yerli ve milli otomobilin şarj ünitelerinin üretiminin Erzurum'da yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bir çok girişimde bulunduğunu belirten Ilıcalı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği ve çalışmalarına başlanan yerli ve milli otomobilin şarj ünitelerinin üretimi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yaptığımız bu girişimlerin olumlu karşılanması sonucu GERSAN Elektrik AŞ tarafından Erzurum'da üretilecek." dedi.

Ilıcalı, GERSAN AŞ Yönetim Kurulunun, bu sabahki toplantısında, bu yatırımın Erzurum'da yapılması yönünde karar aldığını ifade ederek, "Bu karar, şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli bir adım. İlgili kurum ve kuruluşlarımıza ve GERSAN Elektrik AŞ'ye, hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.