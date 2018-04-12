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Yerli otomobilde yeni gelişme! Bakan açıkladı, müthiş özellik

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin, sadece teknolojik bir ürün olmakla kalmayacağını, bütün dijital trendlere de cevap vereceğini belirterek 'Yerli otomobil projesi, küresel aktör olma hedefimizin önemli bir parçası ve eşiğidir' dedi.

Yerli otomobilde yeni gelişme! Bakan açıkladı, müthiş özellik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı" çerçevesinde bir otelde düzenlenen "Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi"nde konuştu.

Özlü, otomotivde yeni bir dünya düzeni kurulduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

MÜTHİŞ ÖZELLİK

"Bugün ile mukayese edilemeyecek kadar farklı bir araç dünyası geliyor. Konvansiyonel, yani içten yanmalı, klasik araç dünyasının sonuna geldik. Fransa, Almanya, Norveç, İngiltere, Kanada gibi ülkeler yakın gelecekte, benzinli ve dizel araçların kullanımını yasaklayacaklarını açıkladı. Ayrıca dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin, sıfır emisyon planını açıkladı. Bu vizyon değişimiyle otomotiv dünyası yepyeni bir yöne kaymaya başladı. Çok sayıda teknoloji şirketi, otomotiv sektörüne girdi. Teknoloji şirketlerinin, otomotiv sektörüne girişiyle otomotiv sektörü, Ar-Ge faaliyetlerinin merkezine dönüştü. Her otomobil firmasının, aynı zamanda Ar-Ge firması gibi davranması, geleneksel üretim anlayışını kökünden değiştirdi. Dijitalleşme, teknolojiye ve otomotivin her parçasına dokunmaya başladı. Bundan sonra dijital dönüşüme yön verenler, otomotiv sektörünün geleceğini belirleyecektir."

Yeni otomotiv dünyasında elektrikli, otonom, internet bağlantılı, paylaşımcı araçların ön plana çıktığına işaret eden Özlü, "Yeni otomotiv dünyasının güçlü aktörlerinden bir olmak için trendleri doğru okumak, hazırlıklı olmak, planlarımızı buna göre yapmak durumundayız. Bu değişime ayak uydurmamız, sadece otomotiv dünyası için değil, Türk ekonomisinin geleceği için de son derece gereklidir." ifadelerini kullandı.

"ARTIK DAKİKADA 2 OTOMOBİL ÜRETEN BİR TÜRKİYE VAR"

Özlü, 2017 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 20'lik artışla 1 milyon 143 bin adet otomobil üretildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bunun anlamı şudur; artık saatte 130, dakikada 2 otomobil üreten bir Türkiye var. Ürettiğimiz otomobillerin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Bu rakamlar, 50 yılı aşkın otomobil tecrübemiz sonucu ortaya çıkan rakamlardır. Daha önceleri sadece iç pazara yönelik araç üretilirken, şimdi ihracata yönelik araç üretiyoruz. Bu yapısal değişimin sonucu olarak hem ana hem tedarik sanayimizde, küresel ölçekte rekabet gücü olan bir Türk otomotiv sanayisi ortaya çıkmıştır. Otomotiv tedarik sanayisinde en büyük hedef, yeni teknolojilere uygun olarak yerlilik oranını artırmak ve ithal ara malı oranını azaltmaktır. Üretimde kullanılan ara malı ithalatını makul düzeylere çekeceğiz."

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