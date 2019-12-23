FİNANS

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 23.12.2019 14:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin kararlı bakışlarını gösteren farlarının yer aldığı ilk fotoğraf paylaşıldı. Twitter sayfasından (@TOGG2022) her gün saat 14.30'da fotoğrafa yeni eklemeler yapılacak.

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin kararlı bakışlarını gösteren farlarının yer aldığı ilk fotoğraf yayınlandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta karanlık bir ortamda otomobilin kararlı bakışları gösteren farlarını paylaştı.

Tweette ayrıca, "Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı... Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadesine yer verildi.

Daha önce de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk ile yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaşmıştı.

CUMA GÜNÜ TANITILIYOR

Yerli otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak.

Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksicilerYerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler
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Anahtar Kelimeler:
Otomobili Ortak Girişim Grubu yerli oto

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Okuyucu Yorumları 86 yorum
bu ne elfeneri mi
Bu ülkenin gelişememesinin nedeni olan zihniyet işte bu.
Yine dökülmüş "falan parçası Yerli değil _YEMEZLER_" diyen hazımsızlar. Olum! Fransa'nın Laikliğini getirdiler YEDİN İsviçre'nin Medeni Kanuna Türk Medeni Kanunu dediler YEDİN İtalyan Ceza Kanuna Türk Ceza Kanunu dediler YEDİN Latin Harflerine Türk Harfleri dediler YEDİN vs vs. bu yediklerinin yanında Moturun civatası çıtır çerez kalır Onuda yiyiver nolmuş
Gözün görmüyor heralde koskoca projektörü
Ne kadarda zorunuza gidiyor böyle
Bol bol soda iç soda hazımsızlığa iyi gelir
yok anten kablosu çekmeyen bir yere tak net görüntü.????????????
yok el feneri değil????️ mum zoruna mı gitti
@uslax Yav he he...
Motoru Dahil Kendi Üretimimizse Sıkıntı Yok Hayırlı Olsun Rab bim Muvaffak Eylesin İnşaAllahhh...
motoru dahil kendi montajımız. ne üretimi arkadaş? yurt dışında ya da yabancı menşeli parçaları ülkede birleştiriyoruz. sonra da milli araba oluyor. fabrika var mı ortada? sanayi de mi yapacaklar arabayı?
yalanınızbatsıb
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